Нагельсманн сравнил новичка «Лейпцига» с Лукаку

Главный тренер «Лейпцига» сравнил новичка клуба с форвардом «Интера» .

Всегда сложно сравнивать игроков, потому что у людей начинают расти ожидания, которые могут не оправдаться в таком молодом возрасте. Что касается телосложения Бробби и того, как он играет, он похож на Ромелу Лукаку. И мы были бы счастливы, если бы он смог стать игроком с такими же качествами.

Чтобы фанатам было понятно, что представляет из себя Бробби, вы можете написать, что он похож на Лукаку. Мы очень хотим, чтобы он мог развиваться и стал таким же важным игроком для европейского футбола [как Лукаку]. Если это произойдёт, то наш отдел скаутов принял отличное решение. Мы будем скрещивать пальцы, чтобы это произошло. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он будет сразу играть так же, как Лукаку.