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Нагельсманн сравнил новичка «Лейпцига» с Лукаку

сегодня, 12:14

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн сравнил новичка клуба Брайана Бробби с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

Всегда сложно сравнивать игроков, потому что у людей начинают расти ожидания, которые могут не оправдаться в таком молодом возрасте. Что касается телосложения Бробби и того, как он играет, он похож на Ромелу Лукаку. И мы были бы счастливы, если бы он смог стать игроком с такими же качествами.

Чтобы фанатам было понятно, что представляет из себя Бробби, вы можете написать, что он похож на Лукаку. Мы очень хотим, чтобы он мог развиваться и стал таким же важным игроком для европейского футбола [как Лукаку]. Если это произойдёт, то наш отдел скаутов принял отличное решение. Мы будем скрещивать пальцы, чтобы это произошло. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он будет сразу играть так же, как Лукаку.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:38
Раз сравнили с Лукаку значит им заинтересуется Барселона.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:26
По лицу похож и по цвету)))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
Зарплаты тоже можно сравнить.
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