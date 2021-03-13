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Муриэль: «Миранчук, Иличич и Малиновский — лучшие в игре на спор»

сегодня, 09:25

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль признался, что часто после тренировок остается с другими ребятами по команде, чтобы дополнительно провести время на поле.

Много футболистов после тренировок остаются. Мы соревнуемся с товарищами по команде, часто играем на спор. Я не лучший в этом деле. Миранчук, Малиновский и Иличич очень сильны в игре на спор.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:43
Этот хоть в "на спор" лучший у бергамасков. А вот какоху-то за что, для чего, зачем и почему записали в состав? Может, у него тоже есть какой-то суперский талант, о котором знают только Федун и Коммиссо? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:34
Я до женитьбы тоже частенько на работе "задерживался"...
Хорошая семейная атмосфера - хороший способ борьбы с послеработными "играми на спор"..))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:17
Не мудрено, ставь на российские клубы и они проиграют.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 10:09
Зато Миранчук сильнейший по игре на скамейке
beefs
beefs
сегодня в 09:57
Хоть в чем то лучший...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:40
О футболе думайте.
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