Муриэль: «Миранчук, Иличич и Малиновский — лучшие в игре на спор»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль признался, что часто после тренировок остается с другими ребятами по команде, чтобы дополнительно провести время на поле.
Много футболистов после тренировок остаются. Мы соревнуемся с товарищами по команде, часто играем на спор. Я не лучший в этом деле. Миранчук, Малиновский и Иличич очень сильны в игре на спор.
Хорошая семейная атмосфера - хороший способ борьбы с послеработными "играми на спор"..))
Хорошая семейная атмосфера - хороший способ борьбы с послеработными "играми на спор"..))