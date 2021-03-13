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Моуриньо — ван дер Варту: «Тебе лучше уйти из „Реала“, я куплю Озила»

сегодня, 08:52

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт рассказал, что ему пришлось покинуть мадридский клуб после прихода в команду Месута Озила в 2010 году.

Однажды Моуриньо сказал мне: «Рафа, я собираюсь купить Озила. Так что для тебя будет лучше, если ты уйдешь из клуба. Нет проблем, если ты останешься, но ты слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных. Попробуй найти себе новый клуб».

Моуриньо — фантастический тренер. Я работал с ним, он честный человек. Я думаю, что все футболисты, которые работали с Моуриньо, не скажут о нём ничего плохого. Это означает, что он всегда защищает своих игроков.

Ранее ван дер Варт заявил, что считает Серхио Рамоса лучшим защитником в мире.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Vasilich-74 (раскрыть)
сегодня в 13:52
В том же Реале фактически выгнали своих легенд - Рауля и Касильяса
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:20
Молодец. Многие хвалят Моура.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:12
Трансфер Озила полностью оправдал себя!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:52
Не зря он ОСОБЕННЫЙ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:52
По любому есть недовольные
ABir
ABir
сегодня в 09:38
К сожалению это понимаешь только по прошествии времени
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 09:28
Это было хотя бы честно, а не как у каталонских, которые тихо в закулисье решают Суареса выбросить, а игрок потом об этом чуть ли не случайно узнаёт.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:16
Ван дер Варт хорошо прочувсвовал тренера.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:08
Ну что..Мауру никто не указ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
Непонятно какое ему-то дело?
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