Моуриньо — ван дер Варту: «Тебе лучше уйти из „Реала“, я куплю Озила»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт рассказал, что ему пришлось покинуть мадридский клуб после прихода в команду Месута Озила в 2010 году.
Однажды Моуриньо сказал мне: «Рафа, я собираюсь купить Озила. Так что для тебя будет лучше, если ты уйдешь из клуба. Нет проблем, если ты останешься, но ты слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных. Попробуй найти себе новый клуб».
Моуриньо — фантастический тренер. Я работал с ним, он честный человек. Я думаю, что все футболисты, которые работали с Моуриньо, не скажут о нём ничего плохого. Это означает, что он всегда защищает своих игроков.
Ранее ван дер Варт заявил, что считает Серхио Рамоса лучшим защитником в мире.