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Мойес: «Надеюсь, что „Вест Хэм“ будет привлекать многих футболистов»

сегодня, 06:55

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассчитывает, что «молотобойцы» выкупят у «Манчестер Юнайтед» права на арендованного хавбека Джесси Лингарда и в дальнейшем будут привлекать больше статусных футболистов.

Я надеюсь, что мы сможем привлекать многих игроков в будущем, благодаря нашему положению в чемпионате, благодаря тому, что мы являемся статусным клубом, находимся в Лондоне и имеем стадион на 60 тысяч человек, который будет заполняться каждую неделю. Думаю, всё это будет только играть нам на руку.

Надеюсь, что Джесси сочтёт этот клуб хорошим местом [для продолжения карьеры], если трансфер возможен, и если в конце сезона мы решим, что хотим оформить сделку.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Лингарда за 20 млн фунтов.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
сегодня в 08:17
Ну а почему бы и нет...молотобойцы сколотили не плохой коллектив...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:15
Лингарду очень комфортно у молотобрйцев.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:39
Нужно попасть в ЛЧ
ОПС
ОПС
сегодня в 07:12
Тренер может много чего хотеть, но не все от него зависит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
Молотки щас в порядке
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:57
Будут деньги - будут и игроки.
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