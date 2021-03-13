Мойес: «Надеюсь, что „Вест Хэм“ будет привлекать многих футболистов»

Главный тренер «Вест Хэма» рассчитывает, что «молотобойцы» выкупят у «Манчестер Юнайтед» права на арендованного хавбека и в дальнейшем будут привлекать больше статусных футболистов.

Я надеюсь, что мы сможем привлекать многих игроков в будущем, благодаря нашему положению в чемпионате, благодаря тому, что мы являемся статусным клубом, находимся в Лондоне и имеем стадион на 60 тысяч человек, который будет заполняться каждую неделю. Думаю, всё это будет только играть нам на руку.

Надеюсь, что Джесси сочтёт этот клуб хорошим местом [для продолжения карьеры], если трансфер возможен, и если в конце сезона мы решим, что хотим оформить сделку.