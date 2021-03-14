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Симеоне — о ничьей с «Хетафе»: «По-прежнему считаю, что мы играем хорошо»

сегодня, 08:29
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Хетафе» в 27-м туре Ла Лиги.

Сегодня мы провели очень хороший второй тайм, но первый не был хорошим, у нас не получалось то, чего мы хотели. Во втором тайме мы очень хорошо владели игрой, могли забить, но не показали силы и получили 0:0. Ла Лига сложна для всех.

Мы надеялись, что снова выиграем и продолжим удерживать разницу [в таблице], Но я по-прежнему считаю, что команда играет хорошо, мы должны быть спокойнее, должны продолжать идти своим путем.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:29
Месяца 3 назад многие говорили что Барса может даже в тройку не попасть(а то и вовсе в ЛЧ) а сейчас у неё очень даже неплохие шансы побороться за победу в Ла Лиге.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:20
После верного, на мой взгляд, удаления за грубую игру футболиста "Хетафе", "Атлетико" полностью завладел преимуществом и прижал "Хетафе" к их воротам. Но множество моментов не привели к забитому голу - поймавший кураж голкипер хозяев, стойки ворот и досадные промах помешали это сделать. В данной встрече действительно можно утверждать, что "Атлетико" упустил три очка, но тем интереснее борьба за чемпионство и интригующей будет развязка.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:18
Если тренеру нравится то пускай так играет.
Пень трухлявый
Пень трухлявый
сегодня в 09:17
Прям как Клопп, после каждой оплеухи нахваливает своих. А Реал с Барсой уже на пятки наступают.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:15
Ничья на выезде не самый худший результат.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:04
Не очень это хорошо, можно сказать не есть хорошо!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:01
Жаль что очки теряют
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 08:46
Ну говорить то он может одно, а вот что у него в мыслях...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:42, ред.
Если так очки терять , то - это не есть хорошо. Отрыв потихонечку тает , так что можно и лидерства лишиться. Если Барселона выиграет свой матч , останется всего четыре очка , а играть еще достаточно. Все команды упираются, очки никто не дарит. Борьба обострилась. Ждем захватывающего финиша .
Всем здоровья.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 08:41
Пусть и дальше так же хорошо играют)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:40
Диего не будет поносить игроков при всех
shlomo
shlomo
сегодня в 08:37
Ну пока критического ничего нет, но призадуматься уже стоит....очки можно быстро профукать....
ОПС
ОПС
сегодня в 08:37
Ничья все таки не очень хорошо для лидера, могут потихоньку и догнать.
112910415
112910415
сегодня в 08:35
ну ... такая хорошая игра может привести к хорошему 3 месту !
beefs
beefs
сегодня в 08:31
конечно хорошо, вы же лидеры - пока...
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