Симеоне — о ничьей с «Хетафе»: «По-прежнему считаю, что мы играем хорошо»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги матча с «Хетафе» в 27-м туре Ла Лиги.

Сегодня мы провели очень хороший второй тайм, но первый не был хорошим, у нас не получалось то, чего мы хотели. Во втором тайме мы очень хорошо владели игрой, могли забить, но не показали силы и получили 0:0. Ла Лига сложна для всех.

Мы надеялись, что снова выиграем и продолжим удерживать разницу [в таблице], Но я по-прежнему считаю, что команда играет хорошо, мы должны быть спокойнее, должны продолжать идти своим путем.