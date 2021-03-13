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Тео Эрнандес рассказал, что Ибрагимович отчитал его за лишний вес

сегодня, 15:08

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович играет важную роль в клубе.

Он придал нам храбрости, дал много советов, а иногда даже ругал нас. Но всегда он делал это для того, чтобы нас мотивировать. Когда я вернулся из отпуска, он сказал мне: «Ты собираешь играть, когда ты весишь 90 кг?» Я потолстел...

Но он также сказал мне, что я силен и что я должен стать лучше, но для этого я нужно много работать. Мы следуем за ним, и на тренировках мы отдаем всё. Это был невероятный год, заслуга принадлежит всей команде.

Ранее Тео Эрнандес рассказал о своём решении покинуть «Реал».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:25
Хорошо ещё что люлей не отвалил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:18
Ибра смелый,не боится!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 15:18
Ибрагимович Тео: Сопляк, когда я тебе сказал будь как Азар, я не это имел ввиду.
beefs
beefs
сегодня в 15:10
молодец Ибра, воспитывай молодежь...
izrafel
izrafel
сегодня в 15:09
Ну этот может и не только отчитать...:))))
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