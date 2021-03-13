Тео Эрнандес рассказал, что Ибрагимович отчитал его за лишний вес

Защитник «Милана» рассказал, что нападающий играет важную роль в клубе.

Он придал нам храбрости, дал много советов, а иногда даже ругал нас. Но всегда он делал это для того, чтобы нас мотивировать. Когда я вернулся из отпуска, он сказал мне: «Ты собираешь играть, когда ты весишь 90 кг?» Я потолстел...

Но он также сказал мне, что я силен и что я должен стать лучше, но для этого я нужно много работать. Мы следуем за ним, и на тренировках мы отдаем всё. Это был невероятный год, заслуга принадлежит всей команде.