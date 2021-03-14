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Легендарный левша, друг вора в законе и скандалисты. Главные снайперы в истории РПЛ

вчера, 10:02
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Павлюченко Роман
Павлюченко Роман
Нападающий
Думбия Сейду
Думбия Сейду
Нападающий
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Дзюба будет первым, но рядом – футболисты, которых не нужно забывать.

Самые шустрые снайперы – знаменитые легионеры

В пятерке футболистов по средней результативности в истории РПЛ нет ни одного российского форварда. Первым идет Сейду Думбия – бывший нападающий ЦСКА забил 66 мячей в 108 матчах, в среднем отличаясь каждые 119 минут. Сейчас Сейду оказался на Мальте, где должен пройти матч сборной России.

Следом в списке идут грузин Деметрадзе, бразильцы Веллитон и Халк, а замыкает пятерку хорват Олич. Деметрадзе успел посидеть в тюрьме. Георгий попросил друга детства и по совместительству вора в законе выбить долг в размере 140 тысяч долларов (выигрыш на черном тотализаторе).

Позже бывший нападающий «Алании» отрицал, что его друг – бандит, но российская и грузинская полиция с Деметрадзе не совсем согласна. Георгия приговорили к 6 годам заключения, но вышел раньше. Не очень удивило, ведь в Грузии бывало, что глава МВД встречал с полицейским кортежем чартеры воров в законе.

А вот на поле у Деметрадзе дела шли лучше — крошечный форвард забил 44 мяча в 77 матчах за «Аланию» и «Локомотив». Был лучшим снайпером лиг Грузии, Украины и России – уникальный хет-трик. Его коллега по серийности Веллитон в 34 года остается шустрым снайпером, не первый год играет в ОАЭ.

Халк развелся с женой, а после закрутил роман с ее племянницей, затем он отправился домой в Бразилию. Кстати, если бы бразильцы сыграли по 300 матчей в РПЛ, сохранив скорострельность, – лидировали бы в списке. А Олич, как знаете, доигрался за ЦСКА до Бундеслиги, из «Гамбурга» перешел в «Баварию», где выиграл три трофея и уступил в двух финалах ЛЧ.

Ивица завершил карьеру, в отличие от бразильца Жо, что тоже в десятке по минутам на гол. Из россиян по скорострельности высоко только Виктор Панченко – сыграл немного матчей в чемпионате независимой России, и Сергей Булатов – нынешний тренер «Крыльев Советов».

В первой десятке ни одного иностранного футболиста

Теперь считаем общее количество голов. И видим разницу между РПЛ и той же АПЛ – легионеры не играли так долго, чтобы поставить абсолютные рекорды всех времен. На данный момент с 143 голами лидирует Олег Веретенников. Нападающего «Ротора» 90-х фанатам со стажем представлять не нужно.

Но остальным полезно будет знать, что крепкий атакующий хавбек и форвард родом из Свердловской области, начинал в «Уралмаше», играл в Ростове-на-Дону за СКА, а потом нашел себя в «Роторе». Этот левша умел не думать перед ударами, что важно для успешного снайпера.

Реализовывал пенальти – 31 такой гол, рекорд чемпионата, который не побили ни Тихонов с Кириченко, ни Натхо. Также Веретенников забивал со штрафных, дальними ударами, отличался в стиле классического центрального форварда, читая чужие ошибки в штрафной площади.

Сейчас Олегу Александровичу 51 год, и вы его можете видеть его на матчах РПЛ за спиной у Слуцкого – входит в штаб «Рубина». Может много полезного рассказать Деспотовичу и Игнатьеву о работе нападающего. За ним в списке идет Кержаков – в представлениях не нуждается.

Тренер Александр в прошлом году сменил юношескую сборную России на «Томь», но пока дела у команды идут неважно, 1 победа в 5 последних матчах. Зато сам Кержаков выигрывал чаще – в отличие от Веретенникова, много играл за сборную (30 голов, рекордсмен по мячам) и трижды был чемпионом с «Зенитом».

Дмитрий Кириченко, который до вчера был на чистом третьем месте, выигрывал чемпионат с ЦСКА в 2003-м, а запомнился голами за «Ростсельмаш». Еще один мастер пенальти, как и все в первой пятерке, которую замыкает хавбек Дмитрий Лоськов. На счету тренера «Локомотива» 453 матча и 120 мячей.

Следом идет Павлюченко – 104 гола, а на шестом месте последний, кто разогнался до сотни – Сергей Семак, который взял высоту измором, ведь провел 456 поединков в чемпионатах России. В РПЛ, как и в АПЛ, рядом с центральными форвардами и хавбеки, что играли долго и результативно.

Артем Дзюба станет лучшим снайпером РПЛ всех времен

Первый гол Дзюбы в 2021 году в ворота «Ахмата» позволил ему сравняться с Кириченко, с 129 голам уступает только Кержакову (139 точных ударов) и Веретенникову (143 мяча). Артем, если сохранит нынешнюю результативность, выйдет на первое место уже в 2022-м.

Дзюбе забивать легче? Вряд ли, у него лишь 20 голов с пенальти – меньше, чем у Веретенникова или Кириченко. Артема часто недооценивали, были неудачные отрезки в «Спартаке» и «Зените», играл в провинциальных клубах, как и лидер рейтинга, не выступает сейчас на острие схемы.

Артем старательно собирает мячи, осталось всего 15 ударов, чтобы стать лучшим. Причем конкуренции нет, Тихонов, Семшов, Есипов, Титов, Вагнер Лав – единственный в топ-15 из иностранцев, в чемпионате России уже не играют. Из действующих футболистов ближе всех к Дзюбе подобрался Смолов.

Но Федору за тридцать, а отставание большое – у форварда «Локомотива» всего 79 голов, нереально перегнать Артема. Азмун неплохо идет, но мечтает об отъезде. Ари – ветеран из ветеранов, жена которого не подтвердила, но и не исключила уход из «Краснодара». Возраст возьмет свое.

У Промеса уже 60 мячей в РПЛ – прекрасно для любого легионера и не центрального форварда (к слову, у Аршавина на три гола меньше), но мало для рекордов. Голландец еще и пенальти не всегда будет бить после возвращения, так что футболист «Спартака» – не конкурент для Дзюбы ни под каким из соусов.

Впрочем, все из первой сотни – звезды РПЛ. Дзагоев, Нобоа и Погребняк в числе 50 лучших снайперов в истории лиги. Глушаков, Ионов, Ерохин, Чалов, Луценко, Полоз и Мамаев – в первой сотне. Рондон и Жоаозиньо на границе сотого места, как и Бикфалви. Многие действующие игроки побьют рекорды звезд прошлого.

Рассказы, будто соперники непобедимого «Спартака» девяностых оказывали большее сопротивление, чем «Ростов» или «Ахмат» — попытка выдать воспоминания о молодости за истину. Если пересмотреть голы Веретенникова, то увидите не меньше ляпов в защите, чем от оппонентов Дзюбы.

Футбол прошлого – любимый, но и немного наивный. А вот что является фактом – в истории РПЛ ни одного аномального снайпера, как Герд Мюллер. Иностранцы не задерживались надолго, хотя Халк, Веллитон и Думбия явно могли поставить рекорд всех времен, а местные не баловали рекордами.

Зато не уехали. Если бы Веретенникова забрали в Бельгию или Германию, за Дзюбой приехали из АПЛ, а Кержаков развил карьеру в «Севилье» и играл в топ-5 десять лет – на вершине увидели бы другие фамилии. А так названное трио уже в истории российского футбола.

Дзюба еще и на рекорд Кержакова в сборной замахнулся. У Артема 26 мячей, а сыграл намного меньше матчей, чем Александр. К слову, Веретенников в 4 матчах за сборную России не забивал, у Кириченко всего 4 мяча, хотя и есть гол будущим чемпионам континента грекам на 67-й секунде на Евро-2004.

Но Олег и Дмитрий в основном были героями футбольной провинции, а Дзюба и Кержаков – представители чемпионских составов. Нет смысла искать худших или лучших в списке рекордсменов – все отличились. Но отмечаем, что новые поколения претендуют на рекорды старых мастеров.

Из самых молодых шансы есть у Чалова, но Федору надо вернуться к голам в ближайшее время и при этом не уехать в топ-5. Начал форвард неплохо – 40 мячей в 22 года, но непросто будет оказаться выше Дзюбы, Веретенникова и Кержакова – именно такой может стать тройка лучших уже через год.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:12
Ближайший реальный конкурент Чалов.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:06
Вы лично знакомы с Дзюбой, чтобы судить какой он человек?
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:45
и еще как человек так себе!вот это главное!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:03
Показатель уровня чемпионата, раз такое может стать лучшим бомбардиром...
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
вчера в 11:48
Хорошо, что нет ни одного спартача, а то был бы главный симулянт.
DEIVID_33
DEIVID_33
вчера в 11:22
Я уж подумал Кокорина короновали.
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Спасибо за статью...я не персональный фанат Дзюбы, но весь разговор про "левые пенки", "голы с нарушением правил" и т.п выглядит жалким.....бездарный форвард такую статистику не наберет....он нападающий вполне нормального уровня, при этом максимально раскрывший свой потенциал, и за одно это его как футболиста стоит уважать.....да и голов в ЛЧ у него больше забито, чем и у Веретенникова, и у Кержа (при всей моей любви к нему), равно как кстати и голов на ЧМ (а это показатель уровня, как ни крути...) ...Артем топ нап по российскому уровню, но довольно средний по европейскому......и еще как человек так себе
Ekkimukk
Ekkimukk ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:32
Подкорректировали.
112910415
112910415
вчера в 10:28
развелся с женой и женился с ее племянницей,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1245030/dzyuba-artyom-zenit
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:12
Дзюба может выйти в лучшие, и потом на покой. Наблюдать, как молодые подтягиваться будут. Если будут, конечно...
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