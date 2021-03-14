Легендарный левша, друг вора в законе и скандалисты. Главные снайперы в истории РПЛ

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вчера, 10:02

Дзюба будет первым, но рядом – футболисты, которых не нужно забывать.

Самые шустрые снайперы – знаменитые легионеры

В пятерке футболистов по средней результативности в истории РПЛ нет ни одного российского форварда. Первым идет Сейду Думбия – бывший нападающий ЦСКА забил 66 мячей в 108 матчах, в среднем отличаясь каждые 119 минут. Сейчас Сейду оказался на Мальте, где должен пройти матч сборной России.

Следом в списке идут грузин Деметрадзе, бразильцы Веллитон и Халк, а замыкает пятерку хорват Олич. Деметрадзе успел посидеть в тюрьме. Георгий попросил друга детства и по совместительству вора в законе выбить долг в размере 140 тысяч долларов (выигрыш на черном тотализаторе).

Позже бывший нападающий «Алании» отрицал, что его друг – бандит, но российская и грузинская полиция с Деметрадзе не совсем согласна. Георгия приговорили к 6 годам заключения, но вышел раньше. Не очень удивило, ведь в Грузии бывало, что глава МВД встречал с полицейским кортежем чартеры воров в законе.

А вот на поле у Деметрадзе дела шли лучше — крошечный форвард забил 44 мяча в 77 матчах за «Аланию» и «Локомотив». Был лучшим снайпером лиг Грузии, Украины и России – уникальный хет-трик. Его коллега по серийности Веллитон в 34 года остается шустрым снайпером, не первый год играет в ОАЭ .

Халк развелся с женой, а после закрутил роман с ее племянницей, затем он отправился домой в Бразилию. Кстати, если бы бразильцы сыграли по 300 матчей в РПЛ , сохранив скорострельность, – лидировали бы в списке. А Олич, как знаете, доигрался за ЦСКА до Бундеслиги, из «Гамбурга» перешел в «Баварию», где выиграл три трофея и уступил в двух финалах ЛЧ .

Ивица завершил карьеру, в отличие от бразильца Жо, что тоже в десятке по минутам на гол. Из россиян по скорострельности высоко только Виктор Панченко – сыграл немного матчей в чемпионате независимой России, и Сергей Булатов – нынешний тренер «Крыльев Советов».

В первой десятке ни одного иностранного футболиста

Теперь считаем общее количество голов. И видим разницу между РПЛ и той же АПЛ – легионеры не играли так долго, чтобы поставить абсолютные рекорды всех времен. На данный момент с 143 голами лидирует Олег Веретенников. Нападающего «Ротора» 90-х фанатам со стажем представлять не нужно.

Но остальным полезно будет знать, что крепкий атакующий хавбек и форвард родом из Свердловской области, начинал в «Уралмаше», играл в Ростове-на-Дону за СКА , а потом нашел себя в «Роторе». Этот левша умел не думать перед ударами, что важно для успешного снайпера.



Реализовывал пенальти – 31 такой гол, рекорд чемпионата, который не побили ни Тихонов с Кириченко, ни Натхо. Также Веретенников забивал со штрафных, дальними ударами, отличался в стиле классического центрального форварда, читая чужие ошибки в штрафной площади.

Сейчас Олегу Александровичу 51 год, и вы его можете видеть его на матчах РПЛ за спиной у Слуцкого – входит в штаб «Рубина». Может много полезного рассказать Деспотовичу и Игнатьеву о работе нападающего. За ним в списке идет Кержаков – в представлениях не нуждается.

Тренер Александр в прошлом году сменил юношескую сборную России на «Томь», но пока дела у команды идут неважно, 1 победа в 5 последних матчах. Зато сам Кержаков выигрывал чаще – в отличие от Веретенникова, много играл за сборную (30 голов, рекордсмен по мячам) и трижды был чемпионом с «Зенитом».

Дмитрий Кириченко, который до вчера был на чистом третьем месте, выигрывал чемпионат с ЦСКА в 2003-м, а запомнился голами за «Ростсельмаш». Еще один мастер пенальти, как и все в первой пятерке, которую замыкает хавбек Дмитрий Лоськов. На счету тренера «Локомотива» 453 матча и 120 мячей.

Следом идет Павлюченко – 104 гола, а на шестом месте последний, кто разогнался до сотни – Сергей Семак, который взял высоту измором, ведь провел 456 поединков в чемпионатах России. В РПЛ , как и в АПЛ , рядом с центральными форвардами и хавбеки, что играли долго и результативно.

Артем Дзюба станет лучшим снайпером РПЛ всех времен

Первый гол Дзюбы в 2021 году в ворота «Ахмата» позволил ему сравняться с Кириченко, с 129 голам уступает только Кержакову (139 точных ударов) и Веретенникову (143 мяча). Артем, если сохранит нынешнюю результативность, выйдет на первое место уже в 2022-м.

Дзюбе забивать легче? Вряд ли, у него лишь 20 голов с пенальти – меньше, чем у Веретенникова или Кириченко. Артема часто недооценивали, были неудачные отрезки в «Спартаке» и «Зените», играл в провинциальных клубах, как и лидер рейтинга, не выступает сейчас на острие схемы.

Артем старательно собирает мячи, осталось всего 15 ударов, чтобы стать лучшим. Причем конкуренции нет, Тихонов, Семшов, Есипов, Титов, Вагнер Лав – единственный в топ-15 из иностранцев, в чемпионате России уже не играют. Из действующих футболистов ближе всех к Дзюбе подобрался Смолов.

Но Федору за тридцать, а отставание большое – у форварда «Локомотива» всего 79 голов, нереально перегнать Артема. Азмун неплохо идет, но мечтает об отъезде. Ари – ветеран из ветеранов, жена которого не подтвердила, но и не исключила уход из «Краснодара». Возраст возьмет свое.

У Промеса уже 60 мячей в РПЛ – прекрасно для любого легионера и не центрального форварда (к слову, у Аршавина на три гола меньше), но мало для рекордов. Голландец еще и пенальти не всегда будет бить после возвращения, так что футболист «Спартака» – не конкурент для Дзюбы ни под каким из соусов.

Впрочем, все из первой сотни – звезды РПЛ . Дзагоев, Нобоа и Погребняк в числе 50 лучших снайперов в истории лиги. Глушаков, Ионов, Ерохин, Чалов, Луценко, Полоз и Мамаев – в первой сотне. Рондон и Жоаозиньо на границе сотого места, как и Бикфалви. Многие действующие игроки побьют рекорды звезд прошлого.

Рассказы, будто соперники непобедимого «Спартака» девяностых оказывали большее сопротивление, чем «Ростов» или «Ахмат» — попытка выдать воспоминания о молодости за истину. Если пересмотреть голы Веретенникова, то увидите не меньше ляпов в защите, чем от оппонентов Дзюбы.

Футбол прошлого – любимый, но и немного наивный. А вот что является фактом – в истории РПЛ ни одного аномального снайпера, как Герд Мюллер. Иностранцы не задерживались надолго, хотя Халк, Веллитон и Думбия явно могли поставить рекорд всех времен, а местные не баловали рекордами.

Зато не уехали. Если бы Веретенникова забрали в Бельгию или Германию, за Дзюбой приехали из АПЛ , а Кержаков развил карьеру в «Севилье» и играл в топ-5 десять лет – на вершине увидели бы другие фамилии. А так названное трио уже в истории российского футбола.

Дзюба еще и на рекорд Кержакова в сборной замахнулся. У Артема 26 мячей, а сыграл намного меньше матчей, чем Александр. К слову, Веретенников в 4 матчах за сборную России не забивал, у Кириченко всего 4 мяча, хотя и есть гол будущим чемпионам континента грекам на 67-й секунде на Евро-2004.

Но Олег и Дмитрий в основном были героями футбольной провинции, а Дзюба и Кержаков – представители чемпионских составов. Нет смысла искать худших или лучших в списке рекордсменов – все отличились. Но отмечаем, что новые поколения претендуют на рекорды старых мастеров.

Из самых молодых шансы есть у Чалова, но Федору надо вернуться к голам в ближайшее время и при этом не уехать в топ-5. Начал форвард неплохо – 40 мячей в 22 года, но непросто будет оказаться выше Дзюбы, Веретенникова и Кержакова – именно такой может стать тройка лучших уже через год.