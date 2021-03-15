ГлавнаяНовости

«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором»

сегодня, 14:40
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов17.03.2021 в 18:00 Не начался

В «Ростове» приняли решение не бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».

Ранее сообщалось, что дончане могут отказаться от участия в матче в знак протеста против судейских ошибок. В прошлом матче РПЛ с «Химками» (0:1) арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда, который в «Ростове» посчитали ошибочным, вопросы у клуба вызвали и другие эпизоды.

Матч «Ротор» – «Ростов» намечен на 17 марта.

Все новости
«Рубин» показал, что осталось за кадром матча против «Зенита»
10 марта ВидеоКомментарии1
Первый гол Братухи и большой теннис в Тушино. Резонанс после 6:1 в матче «Спартака» и «Краснодара»
08 мартаАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии11
Бохинен присутствует на матче ЦСКА — «Ахмат»
06 марта ФотоКомментарии5
Промес передал в Зал Славы «Спартака» чемпионскую маску
04 марта ФотоКомментарии13
В Москве состоялась церемония прощания с Розановым
04 марта Комментарии2
Церемония прощания с Юрием Розановым пройдет 4 марта
03 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 16:36
кто б сомневался...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:29, ред.
Вчера было "Прощённое Воскресенье",фк Ростов простил все грехи российским судьям!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:15
Вот и правильно,смирение наше всё!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 16:13, ред.
Дело в том , что Ашотик озвучил свое личное мнение , а окончательный вердикт будет выносить ЭСК. Там мнения тоже бывает расходятся, не всегда единогласно решение принимается.
makkie
makkie
сегодня в 16:02
Молодцы!
Не надо вестись на провокации от Червиченко, с двойными стандартами.
Тем более Ростову по силам обыграть Ротор.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:56, ред.
Ну да, ну да.... Лапочкина и Ко на электрический стул и пытать до тех пор, пока не сознаются в убийстве Джона Кеннеди...а че может и такое случится....а вся эта канитель по поводу байкота, снятия с Чемпа началась как раз со столичного клуба (а дурной пример у нас заразительный)...и теперь если команда после очередного матча не подаст апелляцию, не выскажет "Фи" в адрес судьи, то это стало уже не модным и они не в тренде.... играйте и забивайте свои голы и нечего пенять на кого то .... забейте 6 и пусть даже половину отменят, то все равно вы будете в выигрыше... а то прямо, как в том анекдоте.... "...игроки поняли, что судья куплен, когда он сам стал пробивать пенальти...".....
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:39, ред.
Леха, да фк "Ростов" и не требует переигровки (иначе потом пойдет такой бардак), он требует проверить Лапочкина и К на компетентность и предвзятость и серьезно наказать их (в назидание другим горе-арбитрам)...Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц еще вчера заявил что произошла грубая судейская ошибка повлиявшая на результат, ну а почему Соккер скромно умалчивает об этом я не в курсе))
beefs
beefs
сегодня в 15:38
А что же судейское руководство молчит или очень тщательно изучает материалы матча, очень странно...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:35
Бойкот намечался но из руководства нашего футбола пришла неприкрытая угроза что в случае неявки донских футболистов на встречу с "Ротором" к ним будут применены весьма серьезные меры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Высказали возмущение, уже хорошо...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:33
Без боя получать 0-3 - это не выход.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:23
Другого решения никто и не ожидал. Демарши, бойкоты, снятие с чемпионата - это все смахивает на детские стращалки. Давайте дождемся разбирательства по этому факту, пусть господа, наделенные необходимыми полномочиями , вынесут свой вердикт. А там можно будет и пообсуждать. А все эти "запугивания" ни к чему хорошему не приведут. Результат матча все равно не изменят. А вот была ли ошибка или ее не было - это надо прояснить.
Ждем ответа на вечные вопросы : " Кто виноват и что делать" ???
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:22
Ну прямо одолжение сделали.
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:16
Он скажет его не правильно поняли))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:15
Силы добра победили!!!
Насмешник
Насмешник
сегодня в 15:15
Слегка пошумели и успокоились, всё как всегда.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:56
А они и не собирались бойкотировать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:56
Червиченко в студию.....
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 14:51
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 14:50
    Правильное решение"

    Но привлечь внимание к проблеме таким образом, надо было!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100