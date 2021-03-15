«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором»

1615808459

сегодня, 14:40

В «Ростове» приняли решение не бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».

Ранее сообщалось, что дончане могут отказаться от участия в матче в знак протеста против судейских ошибок. В прошлом матче РПЛ с «Химками» (0:1) арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда, который в «Ростове» посчитали ошибочным, вопросы у клуба вызвали и другие эпизоды.

Матч «Ротор» – «Ростов» намечен на 17 марта.