«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором»

В «Ростове» приняли решение не бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».
Ранее сообщалось, что дончане могут отказаться от участия в матче в знак протеста против судейских ошибок. В прошлом матче РПЛ с «Химками» (0:1) арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда «Ростова» Али Соу из-за офсайда, который в «Ростове» посчитали ошибочным, вопросы у клуба вызвали и другие эпизоды.
Матч «Ротор» – «Ростов» намечен на 17 марта.
Ждем ответа на вечные вопросы : " Кто виноват и что делать" ???
Всем здоровья.
Ждем ответа на вечные вопросы : " Кто виноват и что делать" ???
Всем здоровья.