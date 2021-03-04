ГлавнаяНовости

Промес передал в Зал Славы «Спартака» чемпионскую маску

04 марта 2021, 19:37

Нападающий «Спартака» Квинси Промес передал в Зал Славы клуба маску, в которой он праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона-2016/2017.

«Матч с „Тереком“ был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей „Спартака“ пополнится новыми экспонатами», — сказал Промес.

Недавно стало известно, что в «Спартаке» выросла прибыль от продаж футболок после возвращения Промеса.

Все новости
Бохинен присутствует на матче ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 15:03 ФотоКомментарии5
В Москве состоялась церемония прощания с Розановым
04 марта Комментарии2
Церемония прощания с Юрием Розановым пройдет 4 марта
03 марта Комментарии3
ОфициальноМатчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
03 марта Комментарии3
Черчесов посетил матч «Ахмат» — «Динамо»
01 марта ФотоКомментарии5
Хосонов: «Неправильно, что Гогниева могут отстранить от футбола»
28 февраля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ Futurista (раскрыть)
04 марта в 22:25
    makkie
    makkie
    04 марта в 21:35
    Молодец Промес!
    Кайфует от футбола, прогрессирует, ненавидит проигрывать.
    Должен помочь Спартаку весной, нужно выходить на новый уровень!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    04 марта в 20:31
    Белую надо было маску надеть, контраст лучше.
    Futurista
    Futurista
    04 марта в 20:26
    Вот где класс игрока...задумал гол забить и забил...не важно в каком тайме...за некоторыми "мастерами" болбои с масками весь сезон бы ходили от одних ворот к другим...
    mihaluch
    mihaluch
    04 марта в 20:16
    А сейчас думает чтобы ещё отдать.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    04 марта в 20:13
    Ваш то артемкиными видео)))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    04 марта в 20:03
    Наконец-то хоть чем-то смогли пополнить свой музей...
    ermak6848
    ermak6848
    04 марта в 19:54
    маска - неведимка прошлых лет....
    Cat01
    Cat01
    04 марта в 19:49
    Для истории это хорошо
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 марта в 19:47
    Музеи в последнее время только такими масками и пополняться...
    волгодон 2
    волгодон 2
    04 марта в 19:45
    Займет почетное место в музее между бутылкой Денисова самогона и паутиной)
    cska1948
    cska1948
    04 марта в 19:44
    Конечно, гол в ворота Терека достоин быть увековечен в Зале Славы! Терек это вам не какая-нибудь там Барселона!
    shlomo
    shlomo
    04 марта в 19:38
    Ну или ее копию.....посмотрим, когда будет следующая, если будет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100