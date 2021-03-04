Промес передал в Зал Славы «Спартака» чемпионскую маску

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04 марта 2021, 19:37

Нападающий «Спартака» передал в Зал Славы клуба маску, в которой он праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона-2016/2017.

«Матч с „Тереком“ был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей „Спартака“ пополнится новыми экспонатами», — сказал Промес.

Чемпионская маска Промеса – теперь в Зале Славы «Спартака» 🔝



Да, та самая, в которой голландец праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона! ⚽️



Квинси с радостью посетил церемонию передачи и рассказал историю этой маски 👀 pic.twitter.com/JIYfFgUrMK — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021

Недавно стало известно, что в «Спартаке» выросла прибыль от продаж футболок после возвращения Промеса.