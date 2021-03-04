Промес передал в Зал Славы «Спартака» чемпионскую маску

Нападающий «Спартака» Квинси Промес передал в Зал Славы клуба маску, в которой он праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона-2016/2017.
«Матч с „Тереком“ был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей „Спартака“ пополнится новыми экспонатами», — сказал Промес.
Чемпионская маска Промеса – теперь в Зале Славы «Спартака» 🔝— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021
Да, та самая, в которой голландец праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона! ⚽️
Квинси с радостью посетил церемонию передачи и рассказал историю этой маски 👀 pic.twitter.com/JIYfFgUrMK
Недавно стало известно, что в «Спартаке» выросла прибыль от продаж футболок после возвращения Промеса.
В договорняках это сплошь и рядом. Спартачи в таких делах -- просто чемпионы Мира.
В договорняках это сплошь и рядом. Спартачи в таких делах -- просто чемпионы Мира.
Кайфует от футбола, прогрессирует, ненавидит проигрывать.
Должен помочь Спартаку весной, нужно выходить на новый уровень!
Кайфует от футбола, прогрессирует, ненавидит проигрывать.
Должен помочь Спартаку весной, нужно выходить на новый уровень!