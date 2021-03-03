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Церемония прощания с Юрием Розановым пройдет 4 марта

03 марта 2021, 13:42

Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

«Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — сказали в пресс-службе «Матч ТВ», где работал Розанов.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 марта в 13:00
3-го не стало Розанова. 4-го хоронят?
Ещё раз соболезнование родном. Но его голос в бессмертие.
goalaktika
goalaktika
03 марта в 15:03
Лучший футбольный комментатор... Ушла эпоха...
Очень жаль...
LOpp
LOpp
03 марта в 13:45, ред.
Рак никого не щадит.
Жаль Розанова. Один из не многих комментаторов, которого приятно было слушать.
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