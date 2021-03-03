Церемония прощания с Юрием Розановым пройдет 4 марта

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03 марта 2021, 13:42

Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

«Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — сказали в пресс-службе «Матч ТВ», где работал Розанов.