Первый гол Братухи и большой теннис в Тушино. Резонанс после 6:1 в матче «Спартака» и «Краснодара»

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вчера, 17:30

Пусть говорят.

«Спартак» разгромил «Краснодар» воскресным вечером со счетом 6:1, и такой результат вызвал бурные обсуждения и огромный резонанс, тем более «красно-белые» очень давно не радовали своих болельщиков голами, не говоря о победах и забитых мячах в таком количестве. Для разминки несколько фактов:

1. Футболисты «Спартака» не могли отличиться забитыми мячами на протяжении четырех последних официальных встреч — против «Сочи» (0:1), «Зенита» (1:3), «Динамо» (0:2) и «Рубина» (0:2). Автором спартаковского гола в матче с «Зенитом» стал защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен, футболисты «Спартака» не забивали сами на протяжении трех месяцев — с 5 декабря.

2. В матче с «Краснодаром» Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак» и сделал первую голевую передачу. Гол стал 100-м результативным действием голландца в футболке московского клуба, а голевой пас на Соболева позволил Братухе разменять вторую сотню по системе «гол + пас» в «Спартаке».

Квинси вернулся – и продолжает писать историю! 🔥



Гол + ассист сегодня 🤩 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 7, 2021

3. Не все поверили предостережению о неготовности «Краснодара» к возобновлению сезона. Пожалуй, после четырех поражений и одной ничьей в пяти «весенних» матчах последние сомнения отпали.

4. «Спартак» выиграл у «Краснодара» в двух матчах текущего сезона с общим счетом 9:2 — 3:1 в столице Кубани и 6:1 в Москве. Это самое крупное преимущество одной из команд в истории этого противостояния по итогам двух встреч одного чемпионата. Раньше они по разу выносили друг друга в шесть мячей, если брать общий счет: «Спартак» в сезоне 2011/12 (8:2 = 4:0 + 4:2) и «Краснодар» в сезоне 2014/15 (7:1 = 4:0 + 3:1).

5. Впервые за 7 с лишним лет «Спартак» забил в матче Премьер-Лиги 6 голов. Прежде такое случалось в декабре 2013-го в матче с нижегородской «Волгой». Тренером был Валерий Карпин, «Спартак» выиграл с тем же счетом 6:1, отличились Хурадо (дубль), Озбилиз (дубль), Лукас Барриос и Денис Колодин (автогол).

«Гейм, сет, матч», «убийство» и «колхоз»

SMM-служба «Спартака» не упустила возможности потроллить «Краснодар» после победы с «теннисным» счетом 6:1. Хорошая реализация и юмор в рамках футбольных приличий, тем более и сам «Спартак» неоднократно становился героем чужих мемов.

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс точно знает, что случилось с «Краснодаром»:

Очень хорошая игра. Что случилось с «Краснодаром»? Мы их убили. Следующий матч с «Динамо»? Теперь мы должны побеждать.

А вот владельцу «Спартака» Леониду Федуну понравилась игра «быков»:

Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам даёт. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3. Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне. С чем связана такая катастрофа «Краснодара»? Вы это спросите у Галицкого, а не у меня. Мне понравилось, как играл «Краснодар» (улыбается).

Впрочем, далеко не всем понравилось содержание матча. Например, бывший футболист и комментатор Константин Генич высказался довольно радикально:

Веселый футбол. Но вообще не европейский. Двор. Зрителю интересно, для тренера — караул. Ужасное зрелище. Я далёк от восторга «ах, как круто! Такие матчи поднимают уровень!». Ни хера не поднимают, только глубже прибивают. Хотя смотрится неплохо. Сорри за нытьё;) — Константин Генич (@GenichK) March 7, 2021

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, тоже далек от восторгов:

Матч был очень весёлый. Я смеялся, будто хорошую комедию посмотрел. Если говорить именно о футбольном мастерстве, то игра – просто ужас и колхоз. Отвратительно. У меня впечатление, что детская оборона «Ростова» в матче с «Сочи», когда они проиграли 1:10, проявила себя лучше, чем защита «Спартака» и «Краснодара». Колхоз колхозом, но у «Краснодара» просто худшая защита в лиге. А «Спартак» — молодцы. Нападение у них хорошее. Почувствовали, что соперник мёртв, полетели вперёд. Мусаева можно выгонять только за четвертый гол, когда вся команда ушла в атаку, и Ларссон убежал. Матч был проигран тренером ещё к 10 минуте, а дальше просто было убийство.

Жесткая реакция «Краснодара»

После крупного поражения в Москве, продлившего серию неудачных результатов, тут и там стали возникать вопросы о перспективах Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара». Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг предпринял попытку остановить разговоры и выступил в защиту Мурада Олеговича:

Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

Круто, что в «Краснодаре» стоят горой за своего тренера, а вот оправданно это или нет — покажет время. В любом случае Владимир Хашиг, хоть и является приближенным Сергея Галицкого, тоже может попасть под горячую руку, если команда продолжит ронять настроение хозяина ниже плинтуса. К «Краснодару» есть вопросы не только по организации игры и тренировочного процесса, но и по многим другим процессам внутри клуба — начиная от трансферов и выстраивая отношения с футболистами, заканчивая взаимодействиями с внешним миром. И эти вопросы нужно задавать не Мусаеву.