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Штиндль: «„Сити“ снова был невероятно хорош. Одна из лучших команд в мире»

17 марта 2021, 05:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Капитан «Боруссии» М Ларс Штиндль прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы играли против одной из лучших команд в мире. Нам очень не хватало цепкости и моментов, потому что «Сити» вновь был невероятно хорош. Мы многого ожидали от самих себя и создали пару полумоментов, однако ни один из них не был реализован.

Мы пытались отыграться, но это очень сложно сделать в матче с командой, которая играет подобным образом. Они были лучше нас за эти 180 минут. Они не дают своим соперникам ни времени, ни свободного пространства, чтобы разыграть мяч.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 08:34
Сити хорош, от Пера давно ждут трофей Лч
SHMEL258
SHMEL258
17 марта в 07:47
Вот бы увидеть в финале Сити с Баварцами...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 06:12
МС по праву самая сильная команда.
mihaluch
mihaluch
17 марта в 05:44
Манчестер сити был вне конкуренции.
ОПС
ОПС
17 марта в 05:33
Будешь хвалить команду, которая тебя обыгрпала. Но в данном случае он прав.
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