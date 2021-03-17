Штиндль: «„Сити“ снова был невероятно хорош. Одна из лучших команд в мире»

Капитан «Боруссии» М прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы играли против одной из лучших команд в мире. Нам очень не хватало цепкости и моментов, потому что «Сити» вновь был невероятно хорош. Мы многого ожидали от самих себя и создали пару полумоментов, однако ни один из них не был реализован.

Мы пытались отыграться, но это очень сложно сделать в матче с командой, которая играет подобным образом. Они были лучше нас за эти 180 минут. Они не дают своим соперникам ни времени, ни свободного пространства, чтобы разыграть мяч.