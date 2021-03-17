Винисиус: «Мне нужно улучшить свою игру. Надеюсь, в следующий раз я забью»

Вингер «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и свой нереализованный момент.

Главной задачей было добиться победы. Мне нужно улучшить свою игру, но я очень рад победе команды. Надеюсь, мне удастся реализовать свой следующий момент.

Я ухожу с поля счастливым каждый раз, когда выкладываюсь на все сто. И сейчас у нас есть то, что мне по нраву — большие матчи. Каждый день я усердно работаю с игроками и тренером, чтобы становиться лучше.