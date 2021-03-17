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Винисиус: «Мне нужно улучшить свою игру. Надеюсь, в следующий раз я забью»

17 марта 2021, 04:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и свой нереализованный момент.

Главной задачей было добиться победы. Мне нужно улучшить свою игру, но я очень рад победе команды. Надеюсь, мне удастся реализовать свой следующий момент.

Я ухожу с поля счастливым каждый раз, когда выкладываюсь на все сто. И сейчас у нас есть то, что мне по нраву — большие матчи. Каждый день я усердно работаю с игроками и тренером, чтобы становиться лучше.

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Все комментарии
shur
shur
17 марта в 12:53
...чума на поле, ноги в руки и попёр, в конце пути потеря момента!!!!
Oliver S
Oliver S
17 марта в 09:52
Тебе вместе с Родриго нужно после тренировок оставаться на поле и до талого отрабатывать удары по воротам, а то бегать умеете, а забивать пока не выходит совсем.
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 07:36
Любит молодежь поговорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 07:27
Пора уже себя реализовывать
mortid
mortid
17 марта в 07:09
В следующей жизни, рак.
Incredulous
Incredulous
17 марта в 06:39
Надеюсь, что в следующий раз не увижу тебя на поле. Достал уже этот хранически "перспективный" игрок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 06:13
Каждый раз одно и тоже.
Альфамен
Альфамен ответ КЭТиК (раскрыть)
17 марта в 05:17
Скорее всего очень повезло???Вы матч то смотрели???!!!Ну в первом матче странное решение судьи при равной игре.Но в этой то разгром должен был быть!!!Это ещё повезло Аталанте,что Бензу и Винни не удалось забить...
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 04:55
В этом противостоянии Реалу скорее всего очень повезло, дальше будет тяжелее.
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