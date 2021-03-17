Рамос: «Никто не может судить нас по возрасту»

Капитан «Реала» дал комментарий после победы над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

О ветеранах «Реала»

Никто не может судить нас по возрасту, а не по выступлениям. Игра — вот, на что нужно смотреть.

Когда ты работаешь над собой столько лет... когда сажаешь семена, в конце концов они дают урожай.

Об игре

Мы не знали, что «Аталанта» выйдет так прессинговать, но мы быстро взяли ситуацию под контроль и понимали, что с таким темпом впереди мы будем опасны на контратаках.

Об эмоциональной реакции на промах Винисиуса

Я жаловался, потому что мне было обидно, что после самой сложной части атаки этот проход не завершился голом. Я был бы счастлив, если бы Вини забил этот мяч. Он заслужил гол. Я так отреагировал, потому что мне было обидно, ведь Вини заслуживал забить.

Винисиус всегда оставляет на поле все силы. Он провёл отличный матч, и я сразу сказал ему об этом, как только увидел на скамейке.