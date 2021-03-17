ГлавнаяНовости

Рамос: «Никто не может судить нас по возрасту»

17 марта 2021, 04:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос дал комментарий после победы над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

О ветеранах «Реала»

Никто не может судить нас по возрасту, а не по выступлениям. Игра — вот, на что нужно смотреть.

Когда ты работаешь над собой столько лет... когда сажаешь семена, в конце концов они дают урожай.

Об игре

Мы не знали, что «Аталанта» выйдет так прессинговать, но мы быстро взяли ситуацию под контроль и понимали, что с таким темпом впереди мы будем опасны на контратаках.

Об эмоциональной реакции на промах Винисиуса

Я жаловался, потому что мне было обидно, что после самой сложной части атаки этот проход не завершился голом. Я был бы счастлив, если бы Вини забил этот мяч. Он заслужил гол. Я так отреагировал, потому что мне было обидно, ведь Вини заслуживал забить.

Винисиус всегда оставляет на поле все силы. Он провёл отличный матч, и я сразу сказал ему об этом, как только увидел на скамейке.

Все новости
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Зума — о поражении от «Вест Бромвича»: «Это был просто не наш день»
Вчера, 12:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
17 марта в 13:07
...Вини то ещё свои семена и не посадил, такой и урожай! А Рамос красава, выносы,
пенальти, пасы, и сразу как то за оборону спокойно! Но лучший Лука, мозжечок,
твою дивизию! P.S. ...да ,думаю Нойер штрафной взял бы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 06:16
Есть у кого опыт перенять.
mihaluch
mihaluch
17 марта в 04:41
Старый конь борозды не испортит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100