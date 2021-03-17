Модрич: «Мне 35, но я чувствую себя на 27»

Полузащитник «Реала» дал комментарий после победы над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аталанта» много прессингует на всех участках поля, они не останавливаются. Гол Бензема был забит вовремя. Он придал нам уверенности.

Мне 35, но я чувствую себя всего на 27. Я прекрасно себя чувствую. Не нужно смотреть на возраст. Всё дело в том, что мы показываем на поле, независимо от возраста. Я по-прежнему голоден, хочу продолжать играть на высшем уровне и отлично себя чувствую.

Выход в четвертьфинал — это очень значимый результат. Команда хочет продолжать побеждать. Посмотрим, как далеко мы зайдём.