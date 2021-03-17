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Модрич: «Мне 35, но я чувствую себя на 27»

17 марта 2021, 03:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий после победы над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аталанта» много прессингует на всех участках поля, они не останавливаются. Гол Бензема был забит вовремя. Он придал нам уверенности.

Мне 35, но я чувствую себя всего на 27. Я прекрасно себя чувствую. Не нужно смотреть на возраст. Всё дело в том, что мы показываем на поле, независимо от возраста. Я по-прежнему голоден, хочу продолжать играть на высшем уровне и отлично себя чувствую.

Выход в четвертьфинал — это очень значимый результат. Команда хочет продолжать побеждать. Посмотрим, как далеко мы зайдём.

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Все комментарии
galem72
galem72
17 марта в 10:55
Странная конкретика в возрастном предположении. А почему не на 26 или 28? Почему в голове скинул именно 8 лет? ))
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 06:02
Пока возраст его не портит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 05:26
Второе дыхание открылось.
ОПС
ОПС
17 марта в 03:19
Время обмануть нельзя. Оно свое возьмет.
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