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Муриэль: «Меня впечатлило то, с каким спокойствием играл „Реал“»

17 марта 2021, 03:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы пропустили ранний гол после ошибки, и это подорвало нашу уверенность. Нам жаль, потому что мы подарили им два гола после наших ошибок, и это действительно выбило нас из колеи.

Что впечатлило меня больше всего, так это прессинг «Реала» и их спокойствие во время игры, что было удивительно, так как этому клубу было что терять, и он бы столкнулся с большими проблемами, если бы вылетел. Это произвело на меня впечатление.

Мы растём как клуб и хотим продолжать расти и дальше. Эти игры помогут нам — игрокам и «Аталанте» — развиваться.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
17 марта в 07:21
Спокойствие это результат огромного опыта игроков в этом турнире, плюс уверенность в своих силах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 07:10
Реал ещё в раздевалке знал что победит
ОПС
ОПС
17 марта в 05:20
Просто уверены в своей силе.
Альфамен
Альфамен
17 марта в 05:13
Байкалу-38 Так же как с во втором матче между Барсой и ПСЖ....разгром по сумме двух матчей,как обычно в прочем!!!
Байкал-38
Байкал-38
17 марта в 03:34
А им то, что было напрягаться? Всё было известно до матча.
Альфамен
Альфамен
17 марта в 03:14
У Реала более опытные игроки,поэтому и играли спокойно,если бы Виннисиус и Бензема забили бы свои очевидные моменты,то и вовсе был бы разгром
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