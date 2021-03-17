Муриэль: «Меня впечатлило то, с каким спокойствием играл „Реал“»

Нападающий «Аталанты» прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы пропустили ранний гол после ошибки, и это подорвало нашу уверенность. Нам жаль, потому что мы подарили им два гола после наших ошибок, и это действительно выбило нас из колеи.

Что впечатлило меня больше всего, так это прессинг «Реала» и их спокойствие во время игры, что было удивительно, так как этому клубу было что терять, и он бы столкнулся с большими проблемами, если бы вылетел. Это произвело на меня впечатление.

Мы растём как клуб и хотим продолжать расти и дальше. Эти игры помогут нам — игрокам и «Аталанте» — развиваться.