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Хендрикс: «Российский чемпионат всё же посильнее голландского»

17 марта 2021, 12:38

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс объяснил свой переезд из Нидерландов в Россию.

Я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи.

Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это все-таки выдумка.

А еще принято считать, что русские — закрытые и хмурые люди. Тут тоже не сходится: в «Спартаке» меня отлично приняли и помогают во всем.

Пока нашей семье все нравится. Холода, конечно, были серьезные, но дальше будет проще. Россия отличается от Западной Европы, зато в Москве все доступно и открыто. В отличие от Голландии, где по-прежнему очень серьезные ограничения из-за пандемии.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
17 марта в 19:51
Ну в целом посильнее конечно!То как в Голландии из населения в 18 млн,растят звезд мирового футбола и просто добротыных футболистов европейского уровня .И как в нашей 145 млн стране не могут вырастить 11 просто хороших футбрлистов.Не говоря уже про пару звезд к примеру ...То конечно мы далеко от них .Ну а за счет финансов клубов основных,да!Посильнее !Удачи тебе Йоррит!Мясных обнял
Брулин
Брулин
17 марта в 19:27
Чемпионат посильнее у нас, а команды посильнее у них. Не вижу противоречий) впрочем, как и логики)
Dauletbek
Dauletbek
17 марта в 17:44
На счёт часто пьют водку на здоровье, что это выдумка, больше всего расмешило
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 марта в 17:35
Не факт? Да вероятность, что наши пешеходы их обыграют, близка к нулю. Аякс каждый год разбирают, но они все равно в ЛЧ. Наши скупают все и вся, а толку ноль.
stanichnik
stanichnik
17 марта в 17:02, ред.
"Российский чемпионат всё же посильнее голландского....", с этим можно поспорить, а вот зарплаты у нас для иностранцев точно выше.
Caniggia
Caniggia
17 марта в 15:56
Голландский чемпионат по по уровню сопоставим с чемпионатом Бельгии. И недавно мы убедились, как наш могучий чемпион героически и самозабвенно отбивался от Брюгге, достойно проиграв всего лишь 1-5 в двух матчах. Ну а во всём остальном РПЛ, конечно, сильнее их чемпионата.
swed27
swed27
17 марта в 15:06
С каких это пор РПЛ сильнее Эридивизии
sir_Alex
sir_Alex
17 марта в 14:49
Вряд ли.
Санчо Панса
Санчо Панса
17 марта в 14:36
Я бы так не заявлял, особенно в свете последних событий! По общему уровню команд, наверное, да, хотя такого класса команды как Аякс в РПЛ все же нет...
makkie
makkie
17 марта в 14:33
Йорриту нужно прибавлять в игре, пока не проходит в основу.
Но подкупает, что всегда старается сыграть вперёд, а не назад.
praporchik zadov
praporchik zadov
17 марта в 14:29
Зачем лицемерить? Неужели деньги так портят людей....
Futurista
Futurista
17 марта в 14:09
"Российский чемпионат все же посильнее голландского"...
"В чем сила, брат?" (С)...
Верг
Верг
17 марта в 14:08, ред.
наиболее уместное сравнение с чемпионатом хорватии. Да даже оттуда массово скупаются хорошие футболисты. Пс бельгийский чемпионат тоже сильнее нашего, одна команда эта всем доказала
ZA POROGA
ZA POROGA
17 марта в 14:06
забыл сказать , что с детства мечтал играть за спартак..
... ничего нового...
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 14:03
Тут больше платят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 13:57
Голландия готовит игроков для всей Европы, а Россия Кокориных
nikoladolgov
nikoladolgov
17 марта в 13:57
Нуда, нуда , здесь и денег больше платят всяким посредственностям ...
А Аякс слабее Спартака .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 марта в 13:48
Скорее более закрытый, вязкий. Большинство команд, особенно с нижней части турнирной таблицы, предпочитает играть от обороны, ставя во главу угла итоговый результат. Отсюда множество матчей с нулевыми ничьими. Хотя в некоторых матчах после забитого мяча игра вскрывается и команды могут выдать голевой перфоманс. В Голландии предпочитают играть в атаку. Какой футбол является более современным - покажет таблица коэффициентов УЕФА.
izrafel
izrafel
17 марта в 13:46
Что то наверное он недопонял или переводчики накосячили.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 13:41, ред.
Насчет силы можно поспорить..
Если нашим лидерам предложить сыграть с Аяксом, ПСВ или Фейеноордом, то не факт, что победят наши. Остальные команды там послабее, но чемпионат примерно равен по силе нашему.
А ещё там можно курить не только табак...
ЧиП
ЧиП
17 марта в 13:38, ред.
Про силу Премьер-лиги насмотрелись, хватит😅.
Mangur
Mangur
17 марта в 13:13
Кубок вызова бы организовать. Шикарный турнир был бы.
Сп62
Сп62
17 марта в 13:05
Вот вам и взгляд из-за бугра.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 12:55
Какой смешной парнишка.
beefs
beefs
17 марта в 12:50
толи еще будет...
sihafazatron
sihafazatron
17 марта в 12:43
"Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал.
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просто тебя еще не звали с собой в баньку
Qatar Airways
Qatar Airways
17 марта в 12:40
Юморной парень, таких в Спартаке любят, сразу с шуток начал.
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