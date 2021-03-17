Хендрикс: «Российский чемпионат всё же посильнее голландского»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс объяснил свой переезд из Нидерландов в Россию.
Я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи.
Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это все-таки выдумка.
А еще принято считать, что русские — закрытые и хмурые люди. Тут тоже не сходится: в «Спартаке» меня отлично приняли и помогают во всем.
Пока нашей семье все нравится. Холода, конечно, были серьезные, но дальше будет проще. Россия отличается от Западной Европы, зато в Москве все доступно и открыто. В отличие от Голландии, где по-прежнему очень серьезные ограничения из-за пандемии.
Если нашим лидерам предложить сыграть с Аяксом, ПСВ или Фейеноордом, то не факт, что победят наши. Остальные команды там послабее, но чемпионат примерно равен по силе нашему.
А ещё там можно курить не только табак...
Если нашим лидерам предложить сыграть с Аяксом, ПСВ или Фейеноордом, то не факт, что победят наши. Остальные команды там послабее, но чемпионат примерно равен по силе нашему.
А ещё там можно курить не только табак...