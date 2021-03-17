Кирьяков: «„Динамо“ надо учиться выгрызать игры с прямыми конкурентами»

Бывший футболист «Динамо» готовится к просмотру матча московской команды против «Краснодара» в рамках очередного тура РПЛ .

Определяющим будет то, насколько команды смогут отыграть на максимуме своих возможностей. «Бело-голубым» надо учиться выгрызать игры с прямыми конкурентами. От этого будут зависеть их дальнейшие перспективы и шансы побороться за места в еврокубках. Будет ли «Динамо» претендовать на высокие места или застрянет ближе к середине таблицы, станет ясно именно после игры с «Краснодаром». Тем более «быки» очень непредсказуемы, могут как ярко отыграть в атаке и одолеть комбинационного соперника, так и все эти наработки испортить слабой оборонительной игрой.