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Кирьяков: «„Динамо“ надо учиться выгрызать игры с прямыми конкурентами»

17 марта 2021, 08:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков готовится к просмотру матча московской команды против «Краснодара» в рамках очередного тура РПЛ.

Определяющим будет то, насколько команды смогут отыграть на максимуме своих возможностей. «Бело-голубым» надо учиться выгрызать игры с прямыми конкурентами. От этого будут зависеть их дальнейшие перспективы и шансы побороться за места в еврокубках. Будет ли «Динамо» претендовать на высокие места или застрянет ближе к середине таблицы, станет ясно именно после игры с «Краснодаром». Тем более «быки» очень непредсказуемы, могут как ярко отыграть в атаке и одолеть комбинационного соперника, так и все эти наработки испортить слабой оборонительной игрой.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ За адекватность (раскрыть)
17 марта в 21:56
К команде Краснодар претензий не имею, игроки добротные, стадион хороший, бюджет даже по европейским меркам нормальный. Но тренер полный ноль, ему Тамбов тренировать. Посему он не заслуживает тоже быть в ЕК, сказал бы честно я профан, для большого клуба недорос.
За адекватность
За адекватность ответ Dirty_Harry (раскрыть)
17 марта в 15:44, ред.
Я Вас приветствую! Глядя последние два сезона на выступление наших клубов в ЕК, то наверное не только этим двум клубам там нечего делать. Но объективности ради, за эти два сезона "Краснодар" принес больше любого другого клуба РПЛ баллов в зачет ТК УЕФА.
stanichnik
stanichnik
17 марта в 11:47
Нынешний состав фк Динамо очень молодой, поэтому им ещё многое чему предстоит научиться у того же Краснодара.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 марта в 10:31
Ни Динамо ни Краснодару нечего в ЕК делать, пусть по телевизору смотрят может более ответственно относится будут
asraeil
asraeil
17 марта в 10:26
Очень непредсказуемый Краснодар, но гораздо более мощный по составу, чем Динамо ... команде Мусаева нужно побеждать, иначе Локо, Сочи и Рубин могут оторваться на 6 очков....а так, игра на три результата....ни тех, ни других не устроит ничья.....но думаю, что нужно сделать ставку на Динамо, потому что у бело-голубых меньше кадровых и игровых проблем.....
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 10:17
Матч ожидается напряженный. Очки нужны обеим командам, ведь обе надеются попасть в ЕК.
Посмотрим кто окажется сильнее .
ОПС
ОПС
17 марта в 09:36
Подождем начала игры и посмотрим.
STVA 1
STVA 1
17 марта в 09:32
У Динамо времен Сергея не очень это получалось
Metisa
Metisa
17 марта в 09:19
Стоит пожелать удачи!
Вoлхв
Вoлхв
17 марта в 09:09
Этот матч решит многое по таблице
mihaluch
mihaluch
17 марта в 09:06
Нужно учиться просто выигрывать.
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 09:04
Уж лучше пусть Краснодар побеждает, хоть какие-то шансы будут в еврокубках.
asraeil
asraeil
17 марта в 09:02
Ну наверное в этом матче победить будет трудно
Конкурс бот
Конкурс бот
17 марта в 09:00
breezcool, valt134 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 08:57
это бы всем не помешало...
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