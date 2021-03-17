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Президент «Урала»: «Верим, что сможем победить „Спартак“»

17 марта 2021, 08:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов порассуждал о предстояще матче против «Спартака» в РПЛ.

Не могу назвать отрыв от «Ротора» комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.

И сделаем все, чтобы со «Спартаком» выступить как можно лучше. В этом сезоне «Урал» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. «Спартак» есть «Спартак» — это хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
17 марта в 16:32
Еще бы Черданцев на победу Урала поставил, тогда спартачам можно быть спокойными)).
Санчо Панса
Санчо Панса
17 марта в 14:32
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    17 марта в 13:37
    Сегодня вы подарите праздник обыграйте зенит,а мы завтра выиграем у Урала
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    17 марта в 13:36
    Надо выигрывать у Урала завтра,потом впереди два матча сильных,надо выигрывать,ну не 1 место,хоть 2 место надо брать однозначно
    112910415
    112910415
    17 марта в 13:10
    Урал неоднократно огорчал спартаковцев ...
    но именно сейчас совсем не похоже, что подобное повторится !
    Travios
    Travios
    17 марта в 13:00
    Учитывая в какой форме сейчас Спартак, Уралу не светит даже ничейка. 3:0 мой прогноз
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    17 марта в 12:16
    Тяжелый матч ожидает Спартак. Паша опять будет крутить желваками. Себя настроит и команду взбодрит.
    Играть надо и выносить Урал с их автобусами , пашами и настроем.
    makkie
    makkie
    17 марта в 11:57
      Т34
      Т34 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      17 марта в 11:44
      Праздник уже был. Его подарил "Арсенал", да не какой-нибудь, а тульский.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      17 марта в 11:44
      Даже пусть не надеются
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      17 марта в 11:24
      Подарите стране праздник!
      Брулин
      Брулин
      17 марта в 11:15
      В любом случае уважение к Иванову, столько лет держит на плаву свой клуб в это непростое время!
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      17 марта в 10:59
        nikoladolgov
        nikoladolgov ответ Супервайзер (раскрыть)
        17 марта в 10:55
        Красивее Соболева в РПЛ никто не падает !
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        17 марта в 10:53
        Похоже ЦСКА и Зенит проплатили Уралу ?
        LOpp
        LOpp
        17 марта в 10:47
        Урал крепкий орешек, легко с ними точно не будет.
        swed27
        swed27
        17 марта в 10:46
        Удачи шмелям
        Ravshan878
        Ravshan878
        17 марта в 10:44
        Мужик с юмором.Поднимите бокалы за мечту хозяина.🍶🥛.🤫🤭.)))
        Супервайзер
        Супервайзер
        17 марта в 10:44
        Судьи знают, как остановить Спартак- надо рвать игру, посадив Спартак на свисток и желтые карточки. При этом при каждом соприкосновении со спартаковцами игроки соперника должны красиво падать. А там, глядишь, и пендель можно заработать.
        STVA 1
        STVA 1
        17 марта в 10:35
        Посмотрим что получится
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        17 марта в 10:29
        Для начала дайте бой как Динамо или Краснодар, а из окопов кричать любой могёт!
        lotsman
        lotsman
        17 марта в 10:22
        Спартак сейчас поймал ветер. Если не перепутают шкоты, то их трудно будет остановить.
        Союзник противников
        Союзник противников
        17 марта в 10:18
        "Оставьте ваших глупостей"...
        stavr74
        stavr74
        17 марта в 10:06
        если судьи будут помогать вам и топить Спартак , то выиграете
        Futurista
        Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
        17 марта в 10:04
        Президент Урала хочет победить Спартак, чтобы оторваться от Ротора)...смешной малый...
        Шуnя771
        Шуnя771
        17 марта в 09:57
        У кого в чемпе больше всех ничеек? Правильно - "Урал"...

        Спартак на подъеме, полузащита рвет и мечет, фактор домашнего поля и надо отрываться от коней, которых скорее всего догонят как минимум Локомотив и Сочи, при этом не сбрасываем со счетов Рубин... Всё это дает основание, что Уралмаш будет повержен.
        Сценарий предполагаю будет такой: Урал выкатит из своего депо бронепоезд замаскированный под "Автобус" и будут пахать огород стремясь к любимой ничейки... Сможет ли Спартак открыть VIP купе вагоноремонтников покажет игра, верю, что - Да!

        Вперед СПАРТАК!
        cska1948
        cska1948
        17 марта в 09:40
        Президент «Урала»: «Верим, что сможем победить „Спартак“»
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        Лично у меня нет причин не верить президентуУрала!
        Крикун
        Крикун
        17 марта в 09:36
          Caniggia
          Caniggia
          17 марта в 09:27
          На счёт победы Урала - это вряд ли. Ничья будет отличным результатом, но это тоже маловероятно. Спартак сейчас на кураже.
          Тарасовские мечты
          Тарасовские мечты
          17 марта в 09:23
          Уралу желает победы вся страна!
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