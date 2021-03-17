Президент «Урала»: «Верим, что сможем победить „Спартак“»

Президент «Урала» Григорий Иванов порассуждал о предстояще матче против «Спартака» в РПЛ.
Не могу назвать отрыв от «Ротора» комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.
И сделаем все, чтобы со «Спартаком» выступить как можно лучше. В этом сезоне «Урал» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. «Спартак» есть «Спартак» — это хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу.
Спартак на подъеме, полузащита рвет и мечет, фактор домашнего поля и надо отрываться от коней, которых скорее всего догонят как минимум Локомотив и Сочи, при этом не сбрасываем со счетов Рубин... Всё это дает основание, что Уралмаш будет повержен.
Сценарий предполагаю будет такой: Урал выкатит из своего депо бронепоезд замаскированный под "Автобус" и будут пахать огород стремясь к любимой ничейки... Сможет ли Спартак открыть VIP купе вагоноремонтников покажет игра, верю, что - Да!
Вперед СПАРТАК!
Спартак на подъеме, полузащита рвет и мечет, фактор домашнего поля и надо отрываться от коней, которых скорее всего догонят как минимум Локомотив и Сочи, при этом не сбрасываем со счетов Рубин... Всё это дает основание, что Уралмаш будет повержен.
Сценарий предполагаю будет такой: Урал выкатит из своего депо бронепоезд замаскированный под "Автобус" и будут пахать огород стремясь к любимой ничейки... Сможет ли Спартак открыть VIP купе вагоноремонтников покажет игра, верю, что - Да!
Вперед СПАРТАК!