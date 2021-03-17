Президент «Урала»: «Верим, что сможем победить „Спартак“»

Президент «Урала» Григорий Иванов порассуждал о предстояще матче против «Спартака» в РПЛ .

Не могу назвать отрыв от «Ротора» комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.