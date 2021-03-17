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Хомуха: «Встреча ЦСКА — „Зенит“ имеет колоссальную важность»

17 марта 2021, 09:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

Армейцы могли сравнять счет в концовке матча в Туле. Слабую реализацию моментов связываю с тяжелым состоянием поля. Было видно, например, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.

И очень важен в плане борьбы за золото матч с «Зенитом». Эта встреча имеет колоссальную важность. Победитель матча ЦСКА и «Зенита» получит серьезное психологическое преимущество перед финишным отрезком в чемпионате.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 13:42
Важно, чтобы Ганчаренко понял колоссальность этой встречи.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
17 марта в 12:51
не испытываю пламенных чувств не к тем не к другим ,но против газпрома значит за красноармейцев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
17 марта в 11:51
Я помню матч этих команд в 2006.
Не хочу подобного беспредела...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ izrafel (раскрыть)
17 марта в 10:31, ред.
Так же статистика гласит что Зенит забивал ЦСКА в Москве лишь в одном матче из 4-х последних....
izrafel
izrafel
17 марта в 10:22
Статистика очных противостояний гласит о том, что Зенит забивал в ворота ЦСКА Москва в 5 из 6 последних матчах.... и судя по последним результатам, "красно-синие" находятся в кризисе.... Зенит же всё-таки активнее и убедительнее действует вблизи вражеских ворот. ....забивать необходимо, поэтому гости наверняка достигнут своей цели.....и вопрос только в том, остановятся на одном точном ударе, либо же наиграют на большее.....
Союзник противников
Союзник противников
17 марта в 10:15, ред.
Главный матч тура,и более ничего...Остальное уже решено на небесах.Продолжается борьба за места 2-6.
Ironigor
Ironigor
17 марта в 10:13
Хочется ожидать от ЦСКА сплочённой командной игры. Если не в данный момент, то а когда??? Сами игроки должны понять, что сегодня та игра где решается многое в этом сезоне. На выдающийся тактический ход Ганчаренко почему-то не верю и не надеюсь. Вся надежда у меня только на то что сами парни смогут поговорить сплотится и как команда выиграть этот матч !!! Всем красивого футбола, без травм и судейского вмешательства .Удачи ЦСКА!!! Вперёд к победе парни !!! Всем добра!!!
beefs
beefs
17 марта в 10:11
не переживайте, режиссер сказал что победит Спб...
oFANATo
oFANATo
17 марта в 10:07, ред.
Да с Арсеналом фарт был на стороне Тульской команды. Повезло им с пенальти в ворота ЦСКА, штанга спасла после удара Эджуке, ну и Рондон чудом не попал по подскочившему мячу от кочки.
Так что пожелаю удачи ЦСКА в предстоящем матче. Как видим удача бывает очень важна.
mihaluch
mihaluch
17 марта в 10:07
Думаю игра будет ничейная максимум преимущество той или другой команды в один мяч.
112910415
112910415
17 марта в 10:06
тяжелый будет матч, очень
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 марта в 10:06, ред.
Все равно "по-честному" у каждого свое)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 09:59
Лишь бы по-честному всё было...
ОПС
ОПС
17 марта в 09:57
Это и так всем понятно.
shlomo
shlomo
17 марта в 09:53
Ну что, Матч дня! и по его раскладу и финальному свитку можно будет сделать кое какие выводы... конечно очень хочется интриги в турнирной таблице, но для этого "коняшки" должны галопом скакать весь матч и не просто скакать в тупую, а производительно и с четким планом на игру (надеюсь, что Гончаренко наконец то проявит свое тренерское мастерство тактика)....ну а если Зенит сыграет по "чемпионски" (а это запросто может получится), то как говорят старушки на лавочке "... ну не Шмогла".... жду интересной игры и без судейских ляпов...
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 09:47
ЦСКА надо не отвалиться от призовых мест, а Зенит не упустить первенство в чемпионате.
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