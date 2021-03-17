Хомуха: «Встреча ЦСКА — „Зенит“ имеет колоссальную важность»

Экс-игрок ЦСКА порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».

Армейцы могли сравнять счет в концовке матча в Туле. Слабую реализацию моментов связываю с тяжелым состоянием поля. Было видно, например, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.