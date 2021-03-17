Хомуха: «Встреча ЦСКА — „Зенит“ имеет колоссальную важность»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Зенита».
Армейцы могли сравнять счет в концовке матча в Туле. Слабую реализацию моментов связываю с тяжелым состоянием поля. Было видно, например, как мяч подпрыгнул, когда Рондон бил, но не попал в пустые ворота. Именно это ему помешало.
И очень важен в плане борьбы за золото матч с «Зенитом». Эта встреча имеет колоссальную важность. Победитель матча ЦСКА и «Зенита» получит серьезное психологическое преимущество перед финишным отрезком в чемпионате.