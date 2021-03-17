Лебедев: «Карасёв не нарушил никаких правил УЕФА»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах (2:0).

Black Lives Matter — это американское движение, в России его нет. Да, некоторые футболисты в европейских странах в знак поддержки BLM встают на колено, но Карасёв из России — у нас эта акция не принята. На государственном уровне никто не выражал поддержку этому движению.