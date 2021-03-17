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Лебедев: «Карасёв не нарушил никаких правил УЕФА»

17 марта 2021, 11:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах (2:0).

Black Lives Matter — это американское движение, в России его нет. Да, некоторые футболисты в европейских странах в знак поддержки BLM встают на колено, но Карасёв из России — у нас эта акция не принята. На государственном уровне никто не выражал поддержку этому движению.

Если бы Карасёв по-человечески поддерживал BLM, в чем я сильно сомневаюсь, то он бы встал на колено. Раздувать из этого скандал — чушь собачья. В каждой стране есть свои акции: в США защищают темнокожих, в Европе — ЛГБТ-сообщества. Нам теперь по каждому поводу колено преклонять или подпрыгивать? Да, вчера на поле только наши арбитры не встали на колено, но ведь далеко не все футболисты это делают, в том числе и темнокожие. Считаю, это личное право каждого человека. Карасёв не нарушил никаких правил УЕФА, поэтому последствий быть не должно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ mihaluch (раскрыть)
17 марта в 19:26
Да здесь дело даже не в самих чёрных ,сколько в белых толерантных 56оидах ! От них всё зло идёт !
Ген Геныч
Ген Геныч ответ За адекватность (раскрыть)
17 марта в 18:08
Я про АПЛ уже сто раз писал!!!!!!!!!!!!!!!!Напишу в сто первый раз так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там в судействе у них точно так же как и у нас,в основном одни клоуны и неумехи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что РПЛ,что АПЛ,в плане судейства,сплошное болото!!!!!!!!!!!
ilyafrom
ilyafrom
17 марта в 17:58
На колени перед королями не встают, а перед ч..ми должны?
За адекватность
За адекватность
17 марта в 16:10
Пресс-служба УЕФА: «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено"
В Twitter пользователь Ernie Walley написал: «Одной из главных звезд матча «Сити» — «Боруссия» стал российский судья Сергей Карасев. Толстяка Джона Мосса, Ли Мэйсона и всех наполовину слепых, непригодных к работе арбитров Английской премьер-лиги — этих некомпетентных примадонн — надо насильно заставить посмотреть обзор этого матча»
Так что не только мы в РПЛ судьей ругаем.
mortid
mortid ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
17 марта в 15:33
Это не просто акция, это показатель, насколько идиотизм поразил население планеты. А то что сегодня процветает рабство во всех странах, никто не видит. Так как выглядит оно иначе, заставляя думать человека что он свободен.
mortid
mortid
17 марта в 15:28
Уважуха Карасёву и его бригаде за этот поступок. А то сегодня на колено, а завтра в зад, если хочешь обслуживать еврогейские турниры.
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 марта в 15:06
А когда массово встают на колени перед Путиным, челобитные пишут люди, Он флаг? Родина? Или Бог? Или это менталитет россиянина, вставать на колени перед властью?
протон1
протон1
17 марта в 14:06, ред.
ну если так пойдет то в каждой игре нужно вставать на колено. абсурд . началась игра на колено. закончилась игра на колено. в честь лгбт и других акций. если кто то хочет пусть целую игру стоит . мы что ли виноваты что в америке притесняют темнокожих, пусть решают свою демократию сами. навязали всему миру свои акции. лучше бы всем миром решали вопрос как пандемию победить . а нет политика . вакцину запрешают покупать пугая санкциями. у тех не бери у нас вот бери. Карасев абсолютно прав. не он там убивал тех темнокожих. не он в европе начал лгбт сообщество. у них там от вакцин люди гибнут тромбами лежат. запрет поставили на вакцину из китая и россии. . иш ты им на колено надо вставать иначе поругают,
bashnat013
bashnat013
17 марта в 13:30
Только не уверенные в себе люди ведут стадный образ,
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 12:28
Это политическая акция - ее нужно вообще запретить.
Кто хочет, тот пусть после игры хоть час стоит на коленях.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 марта в 12:28
Так это уже идёт в США! Сейчас белый более бесправен чем негр!
sihafazatron
sihafazatron
17 марта в 12:24
    ОПС
    ОПС
    17 марта в 12:21
    Идиотизм. Да пусть они там, на западе, вообще с колен не встают, пусть на них ползают. А мы ни перед кем на колени не вставали и не будем! Молодец Карасев. Уважуха!
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 марта в 12:17, ред.
    Ничего нового не сказал,но про себя и ЛГБ...тьфу-ЛДПР,-напомнил!
    ДАША Д
    ДАША Д
    17 марта в 12:14
    А последствий и не будет, в УЕФА это уже неоднократно говорили.
    mihaluch
    mihaluch
    17 марта в 12:12
    Я бы тоже не стал становиться перед каждой чумазой мордой.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    17 марта в 12:11
    перед кем вставать что за маразм ,мож еще заставят ботинок целовать
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    17 марта в 12:11
    Ещё не хватало -вставать на колени перед американскими и европейскими маразматиками !!! Не будет этого никогда !!!
    Ironigor
    Ironigor
    17 марта в 12:01
    Как будто я стою у бездны на краю,
    Сейчас решается судьба моя
    Но есть на свете дом
    Я успокоюсь в нём
    Лишь только в нём
    И только в нём забудусь Я.
    ______________
    Удивительный психоз западных идей , - смертелен для человечества!!! Нам всем Добра!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    17 марта в 11:49, ред.
    Даже англики (болелы) поддержали нашего судью и выразили уважение!!!!!!!!!!!!!!!!Вот Карасев и так был единственным хорошим арбитром в нашем шапито-чемпионате,теперь его еще больше уважать начнут!!!!!!!!!!!!!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    17 марта в 11:48
    +!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    17 марта в 11:47
    Карасев тут прям по царски выглядит!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 марта в 11:45
    Сам жест в этой поддержке выбран унизительный. Как будто все опустились на колени перед афроафриканцами. А тем более заставлять всех подряд - беспредел полный. Кто поддерживает это движение, пусть встаёт. Но не в приказном порядке.
    Иначе скоро белых придётся защищать от произвола чёрных...
    Caniggia
    Caniggia
    17 марта в 11:43
    Молодец Карасёв и вся наша бригада. Главное, классно отсудили, что отметили и европейские информационные ресурсы. А преклонение на колено - это чисто американские издержки, нас (россиян) абсолютно не касающиеся.
    112910415
    112910415
    17 марта в 11:42
    редкий случай, когда решение судьи встречает в России единодушную поддержку !
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 марта в 11:39
    Нет никакого BLM, это "Манчестер Сити" преклонил колено перед великим Карасевым!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ старина (раскрыть)
    17 марта в 11:36
    Этого не будет - абсолютно точно. Если даже сами "загорелые" не все это делают, то требовать это от "бледнолицых" - просто глупо.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 марта в 11:33
    Абсолютно правильное решение Сергея Карасева. Хорошо по этому поводу сказал наш гонщик Диниил Квят :
    - «Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было не много непонятным, потому что это так скажем, потому то это немного против моего менталитета русского, так скажем. Все таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом».
    Так что - это дело личное, добровольное , в правилах футбольных этого нет , и я думаю, что никогда не будет.
    Всем здоровья.
    STVA 1
    STVA 1
    17 марта в 11:28
    Они по пальмам лазить в поддержку и нам что ли лазить!Молодец Карась!Пусть сами варятся в своём...(
    старина
    старина
    17 марта в 11:27
    Не удивлюсь,если Карася снимут с обслуживания матчей в Европе
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