Лебедев: «Карасёв не нарушил никаких правил УЕФА»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах (2:0).
Black Lives Matter — это американское движение, в России его нет. Да, некоторые футболисты в европейских странах в знак поддержки BLM встают на колено, но Карасёв из России — у нас эта акция не принята. На государственном уровне никто не выражал поддержку этому движению.
Если бы Карасёв по-человечески поддерживал BLM, в чем я сильно сомневаюсь, то он бы встал на колено. Раздувать из этого скандал — чушь собачья. В каждой стране есть свои акции: в США защищают темнокожих, в Европе — ЛГБТ-сообщества. Нам теперь по каждому поводу колено преклонять или подпрыгивать? Да, вчера на поле только наши арбитры не встали на колено, но ведь далеко не все футболисты это делают, в том числе и темнокожие. Считаю, это личное право каждого человека. Карасёв не нарушил никаких правил УЕФА, поэтому последствий быть не должно.
- «Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было не много непонятным, потому что это так скажем, потому то это немного против моего менталитета русского, так скажем. Все таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом».
Так что - это дело личное, добровольное , в правилах футбольных этого нет , и я думаю, что никогда не будет.
Всем здоровья.
- «Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было не много непонятным, потому что это так скажем, потому то это немного против моего менталитета русского, так скажем. Все таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом».
Так что - это дело личное, добровольное , в правилах футбольных этого нет , и я думаю, что никогда не будет.
Всем здоровья.
Иначе скоро белых придётся защищать от произвола чёрных...
Иначе скоро белых придётся защищать от произвола чёрных...