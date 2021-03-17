Наумов: «Возвращение Газизова должно дополнительно подстегнуть „Уфу“»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче команды против «Уфы».

Матч будет для «Локомотива» непростым. Сейчас против команд из низа таблицы играть не так легко, как может показаться. «Локо» уже недавно играл с шедшим в зоне вылета «Арсеналом». Да, команда выиграла 3:0, но забила все мячи в последние 20 минут встречи, а до этого была равная игра, которая могла сложиться и в пользу туляков. Думаю, «Уфа» тоже окажет сопротивление. Терять ей нечего, а возвращение Газизова должно дополнительно подстегнуть ребят.