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Наумов: «Возвращение Газизова должно дополнительно подстегнуть „Уфу“»

17 марта 2021, 08:42
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче команды против «Уфы».

Матч будет для «Локомотива» непростым. Сейчас против команд из низа таблицы играть не так легко, как может показаться. «Локо» уже недавно играл с шедшим в зоне вылета «Арсеналом». Да, команда выиграла 3:0, но забила все мячи в последние 20 минут встречи, а до этого была равная игра, которая могла сложиться и в пользу туляков. Думаю, «Уфа» тоже окажет сопротивление. Терять ей нечего, а возвращение Газизова должно дополнительно подстегнуть ребят.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
17 марта в 10:03
Если Локо не надумает сойти с рельсов, то у Уфы шансов не много....
ОПС
ОПС
17 марта в 09:44
Что ж, интересно будет посмотреть.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 09:40
Посмотрим что с этого выйдет
sv_1969
sv_1969
17 марта в 09:33
Не газизов играет
YVG
YVG
17 марта в 09:17
Скорее, наоборот, филиал больше не нужен.
beefs
beefs
17 марта в 09:05
будем надеяться на лучшее...
Вoлхв
Вoлхв
17 марта в 09:04
Ну положительно, может быть.... по Локо сейчас на подъеме
Ironigor
Ironigor
17 марта в 08:57
Паровоз сейчас находится на хорошем ходу, так что УФА может в лучшем случае рассчитывать на ничью. Всем добра!!!
ДСА
ДСА
17 марта в 08:46
Ну хотя бы ничейку урвать надо.
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