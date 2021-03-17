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Олич: «За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать»

17 марта 2021, 10:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич заявил, что собирается посмотреть матч своей бывшей команды против «Зенита».

Очень тяжелый матч для обеих команд, фаворита в нем нет. «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, но сейчас питерцы не в такой хорошей форме. Фактически это ключевая игра для обоих клубов.

Турнирная таблица очень плотная, команды из группы лидеров регулярно побеждают. За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать. Видимо, интрига сохранится до самого последнего тура. У ЦСКА уже два поражения после возобновления сезона — от «Локомотива» и «Арсенала».

Армейцам будет очень тяжело. Но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство.

Буду с большим интересом смотреть этот матч, потому что в «Зените» играет Деян Ловрен, а в ЦСКА — Никола Влашич.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Союзник противников (раскрыть)
17 марта в 23:40
Путейцы сами себе нас...рали в руки назначив коучем серба вместо Палыча и назначив грузинского комментатора президентом. В этом сезон все противны, радуют Рубин Лёни и Химки Черевиченко.
Mi6
Mi6
17 марта в 17:25
Особенно за бездарным физруком
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич
17 марта в 11:43
Что тут может быть интересного?
КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 11:14
Интересно смотреть как явный фаворит все время спотыкается.
Брулин
Брулин
17 марта в 11:14
Было бы идеально если ЦСКА, Спартак и Локо выиграли бы свои матчи. Тогда бы борьба за чемпионство обострилась бы. Стало бы намного интереснее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 11:01
Один из важнейших матчей чемпионата...
Ironigor
Ironigor
17 марта в 11:01
Эх как же не хватает в ЦСКА сейчас таких бойцов как Олич Красич и Вагнер Лав !!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
17 марта в 10:58
Очень интересно наблюдать за судейством больше...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 10:58
Олич фартовый,может это поможет нам сыграть в ничью!
Союзник противников
Союзник противников ответ Dirty_Harry (раскрыть)
17 марта в 10:50
Понятное дело...Но путейским рабочим в этом сезоне уже и это не поможет.
Союзник противников
Союзник противников
17 марта в 10:49
Интересно...но грустно.Хотя у нас всё-"самое худшее в мире".Вчера КАрась блестяще отсудил матч ЛЧ,да ещё потряс мировой общак отказом падать на колени перед матчем,а у нас на сей счёт-ТИШИНА! Хотя "цивилизованный мир" уже бурлит,разделившись на осуждающих и поддерживающих.
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 10:43
Этот парень очень много попил спартаковской кровушки...

Но играл хорошо, тот случай когда врага уважаешь!

Без обид Олич, но по понятным причинам победы твоим товарищам не желаю, как впрочем и сегодняшним "врагам"...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Вoлхв (раскрыть)
17 марта в 10:40
    sv_1969
    sv_1969
    17 марта в 10:37
    Дежурный реверанс в сторону чемпионата в котором играл Ивица))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 марта в 10:36
    Олич видно издевается !
    Особенно клас РПЛ видно на Кубках Европы !
    Вoлхв
    Вoлхв
    17 марта в 10:32
    Как бы ни критиковали питерский Зенит, но по меркам российского футбола он является на данный момент сильнейшим клубом (и крайняя игра с Ахматом наглядно это продемонстрировала,...) ....и та и другая команды проповедуют открытый, агрессивный и атакующий футбол....Зенит в последних играх много забивает, но и при этом пропускает..... Армейцы забивают в каждом матче, но и пропускают почти также во всех.....ЦСКА необходима победа, чтобы вновь подняться на второе место и не отпустить далеко Зенит.... ну а питерцы, в случае победы, укрепят свое турнирное положение и практически за 7 туров до окончания первенства на 90% обеспечат себе золотые медали....думаю, игра будет открытая со множеством стыков, голевых моментов и забитыми мячами.....
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    17 марта в 10:29
    Картофельный Мауриньо против газпромовского дилетанта вот уж встреча, хочется пожелать поражения обоим
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    17 марта в 10:27
    Особенно за российскими командами в Еврокубках.
    beefs
    beefs
    17 марта в 10:24
    очень интересно, аж не хочется смотреть...
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