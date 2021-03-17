Олич: «За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать»

Бывший игрок ЦСКА заявил, что собирается посмотреть матч своей бывшей команды против «Зенита».

Очень тяжелый матч для обеих команд, фаворита в нем нет. «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, но сейчас питерцы не в такой хорошей форме. Фактически это ключевая игра для обоих клубов.

Турнирная таблица очень плотная, команды из группы лидеров регулярно побеждают. За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать. Видимо, интрига сохранится до самого последнего тура. У ЦСКА уже два поражения после возобновления сезона — от «Локомотива» и «Арсенала».

Армейцам будет очень тяжело. Но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство.