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РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков

17 марта 2021, 15:48

Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах РПЛ сезона 2020/21.

Пресс-служба лиги привела ответы на главные вопросы о функционировании системы.

Что такое добровольная идентификация?

Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия Лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным.

Зачем это нужно сейчас и какая связь с системой обязательной идентификации?

Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдёт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации – её параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств.

Как это будет работать?

При покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте Премьер-Лиги. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. На сайтах клубов в разделах продажи билетов появится кнопка «Войти через Премьер-Лигу». Электронный билет будет оформлен с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

Для удобства болельщиков также разработано отдельное мобильное приложение Премьер Pass, доступное для скачивания в AppStore и Google Play.

Что это даст болельщикам?

- Приоритетный проход на стадионы через отдельные турникеты Премьер Pass.

- Единый сервис регистрации и авторизации на всех клубных сайтах по продаже билетов.

- Удобное использование электронного билета в мобильном приложении.

- Уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп через приложение.

- Специальные предложения от клубов: скидки на покупку билетов и атрибутики.

Как я смогу быстро попасть на стадион, если пройду добровольную идентификацию?

Полный список выделенных входных групп на стадионах смотрите здесь.

Когда можно будет пройти идентификацию?

Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое удобное время в период проведения матчей РПЛ сезона 2020/21.

Что это даст лиге?

Мы усовершенствуем IT-инфраструктуру РПЛ, проработаем технические вопросы взаимодействия с информационными системами клубов и получим углублённые данные об аудитории РПЛ. Во время всего тестового периода рассчитываем на обратную связь от болельщиков и клубов, чтобы оценить удобство системы.

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Все комментарии
batman555
batman555
19 марта в 16:03
Только эти клоуны пусть потом не удивляются,что люди воспринимают их как неадекватных имби..лов ! Вместо улучшения жизни каждого,у них одна цель-тотальный контроль над всеми) клоуны)))))) 10-18 процентов перестанут ходит из принципа на стадион!!! Id , идентификация-заняться нечем чинушам..
Bastardo
Bastardo
17 марта в 18:53
А у нас постоянно забиваются стадионы на максимум, что бы в этой системе была необходимость? У нас же требуют от команд иметь семятысячники. Да и ещё матчи на морозе. И качество игры лучше не становится, не говоря уже о судьях. А такая система полезна только тогда, когда есть ажиотаж.
Сантус
Сантус
17 марта в 18:06
Да и штрафы можно будет автоматически слизывать с карты...штрафов с клубов уже не хватает..
Шуnя771
Шуnя771
17 марта в 18:02
"На карандаш!"
ДСА
ДСА
17 марта в 16:31
Добровольно себя идентифицировать не хочется.
asraeil
asraeil
17 марта в 16:25, ред.
Ну это как минимум спорно все ...граница между добровольной и принудительной может стать незаметной....если вообще не сотрется.... и понятие польза-вред так же будет иметь как и сторонников, так и противников... а если еще учесть, что все это будет делаться в нашей стране, то тоже можно сделать определенные выводы ... ну, а что ...тотальная система контроля в Китае уже есть, а дурной пример заразителен....
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 16:18
А почему не обязательно?
mihaluch
mihaluch
17 марта в 16:14
В полицейском государстве нужна идентификация.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 марта в 16:14
Добровольно - принудительно ....
Старая сказка !
Это как служба в Советской Армии - ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ !
Брулин
Брулин
17 марта в 16:08
Тут спутником и вышкам 5G не успеваешь чипироваться, а эти уже новое чипирование придумали.
stanichnik
stanichnik
17 марта в 16:04, ред.
Я не скептик, но у нас в стране: Хотели как лучше, а получилось как всегда!
ermak6848
ermak6848
17 марта в 15:58
Опасное это дело Ипотеку оформят вместо похода на футбол
Mangur
Mangur
17 марта в 15:53
А нужно ли?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 марта в 15:51
За мелкую скидку все свои данные отдаёшь. Потом скидку отменят, данные останутся. Мне нечего скрывать, но всё же откажусь.
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