ГлавнаяНовости

Созин: «Все обвиняют Ганчаренко. А футболисты что ли не виноваты?»

18 марта 2021, 12:43

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал последние неудачи ЦСКА.

Слышу много критики в адрес Ганчаренко. Даже самые преданные болельщики ЦСКА открыто говорят: виноват он. Все обвиняют Ганчаренко. У меня такой вопрос: а футболисты что, не виноваты? Их Ганчаренко заставил 35 минут второго тайма стоять и надеяться, что «Зенит» не забьёт? «Зенит» вообще-то и четвёртый забил. Пора спросить игроков ЦСКА: вы почему в футбол не играете? Вас не кормят? Или это Ганчаренко просил играть в Туле на полусогнутых?

Но к нему вопрос тоже есть. Что значит «команда билась и боролась до конца»? Борются бойцы. Бьются до конца – боксеры. А футбольная команда – играет. Но ЦСКА не играет, а ходит пешком. Так что по объяснениям поражения вопросы есть. Может, это было политкорректно, может, он имел в виду, что в футбол они не играли, но меня не устроили такие объяснения.

Уверен, если Ганчаренко захочет, то после ЦСКА найдёт работу за пару месяцев. Черчесов аккуратно покритиковал Чалова, и сейчас мы его не видим. Что есть Фёдор на поле, что его нет. Он к сезону вообще готовился? Посмотрите, как играют молодые ребята в «Динамо» – Тюкавин, Захарян. У них глаза горят, они моменты создают. А что в ЦСКА? По именам – хорошая команда, а на деле играть не хотят.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 марта в 13:20
В десяточку!!! Даже добавить нечего.
STVA 1
STVA 1
18 марта в 13:17
Созин Смородская Лебедев ! Доколе будут брать вью у этих ....(((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 12:59
Может они играть не хотят потому что у них тренер такой?!
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 12:53
поражение – всегда сирота.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 12:50
В Динамо есть тренер, вот и играют !!! В ЦСКА видимо его нет !!!
Что есть Фёдор на поле, что его нет. Он к сезону вообще готовился? Посмотрите, как играют молодые ребята в «Динамо» – Тюкавин, Захарян. У них глаза горят, они моменты создают. А что в ЦСКА? По именам – хорошая команда, а на деле играть не хотят.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1246444/sozin-andrey-cska
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 12:49, ред.
Игроков проще всего обвинить. Ведь это они, кривоногие, играть не умеют и не хотят. Но вопрос, почему они не умеют и почему не хотят? Не потому ли, что они не понимают требований тренера и не верят в него? Не потому ли, что "гениальные" тренерские идеи не работают и не приносят результата, а игроки всё это видят и на них еще за это и орет тренер? Когда у игроков нет нормального контакта с тренером, а у тренера нет понимания возможностей игроков, тогда и игры нет. Ведь дело не в индивидуальных ошибках отдельных игроков (это бывает у всех), а в отсутствии внятной командной игры и понимания как и за счет чего они собираются побеждать
ДАША Д
ДАША Д
18 марта в 12:45
Футболисты как дети, с них спрос маленький.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100