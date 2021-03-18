Созин: «Все обвиняют Ганчаренко. А футболисты что ли не виноваты?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал последние неудачи ЦСКА .

Слышу много критики в адрес Ганчаренко. Даже самые преданные болельщики ЦСКА открыто говорят: виноват он. Все обвиняют Ганчаренко. У меня такой вопрос: а футболисты что, не виноваты? Их Ганчаренко заставил 35 минут второго тайма стоять и надеяться, что «Зенит» не забьёт? «Зенит» вообще-то и четвёртый забил. Пора спросить игроков ЦСКА : вы почему в футбол не играете? Вас не кормят? Или это Ганчаренко просил играть в Туле на полусогнутых?

Но к нему вопрос тоже есть. Что значит «команда билась и боролась до конца»? Борются бойцы. Бьются до конца – боксеры. А футбольная команда – играет. Но ЦСКА не играет, а ходит пешком. Так что по объяснениям поражения вопросы есть. Может, это было политкорректно, может, он имел в виду, что в футбол они не играли, но меня не устроили такие объяснения.