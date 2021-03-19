Моуриньо в третий раз проиграл еврокубковый матч с разницей в три мяча

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19 марта 2021, 09:27

«Тоттенхэм» разгромно уступил загребскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Для главного тренера «шпор» это третье в карьере еврокубковое поражение с разницей в три мяча. Ранее португальский специалист уступал с разгромным счётом «Лейпцигу» (у руля «Тоттенхэма» в марте прошлого года) и дортмундской «Боруссии» (за «Реал» в апреле 2013 года).