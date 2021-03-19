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Моуриньо в третий раз проиграл еврокубковый матч с разницей в три мяча

19 марта 2021, 09:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

«Тоттенхэм» разгромно уступил загребскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Для главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо это третье в карьере еврокубковое поражение с разницей в три мяча. Ранее португальский специалист уступал с разгромным счётом «Лейпцигу» (у руля «Тоттенхэма» в марте прошлого года) и дортмундской «Боруссии» (за «Реал» в апреле 2013 года).

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Все комментарии
112910415
112910415
19 марта в 13:48
почти традиция уже
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 марта в 12:14
Теперь ему никогда не видеть футбольных трофеев, как своих ушей.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 марта в 11:04
Лучший тренер 21 века на пути к отправлению Тоттенхэма в Чемпионшип!
Pervomaez
Pervomaez
19 марта в 10:53
С таким составом Мауру ни чего не светит
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 марта в 10:51
    КЭТиК
    КЭТиК
    19 марта в 10:06
    Это не последнее такое поражение, будут и ещё.
    DXTK
    DXTK
    19 марта в 09:40
    за год два поражения в три мяча обеспечил Ттх....ну что вы хотите если возглавляете середняк........с Реалом от боруссии это скорей всего была неожиданность а со шпорами это закономерность..........

    Ттх кстати таким же образом прошел Аякс в 1/2 финала два года назад отыграв три мяча за тайм.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 марта в 09:31
    Позор конечно,но с кем не бывает!
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