Минамино — единственный игрок, забивший «Челси» после прихода Тухеля

«Челси» пропустил всего в два гола в тринадцати матчах после прихода Томаса Тухеля.
Нападающий «Саутгемптона» Такуми Минамино является единственным футболистом соперника, который смог поразить ворота лондонского клуба. Ещё одним взятием ворот стал автогол защитника «синих» Антонио Рюдигера (в матче против «Шеффилда»).
Минамино оказался не нужен Клоппу, зато ударно начал в святых........ жаль что пользы пока мало.......
PS российских футболистов нужно срочно в аренду святым отдавать......потом пойдут на повышение в Ливерпуль МЮ Ттх и тд......
Минамино оказался не нужен Клоппу, зато ударно начал в святых........ жаль что пользы пока мало.......
PS российских футболистов нужно срочно в аренду святым отдавать......потом пойдут на повышение в Ливерпуль МЮ Ттх и тд......