Минамино — единственный игрок, забивший «Челси» после прихода Тухеля

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18 марта 2021, 10:37

«Челси» пропустил всего в два гола в тринадцати матчах после прихода .

Нападающий «Саутгемптона» является единственным футболистом соперника, который смог поразить ворота лондонского клуба. Ещё одним взятием ворот стал автогол защитника «синих» (в матче против «Шеффилда»).