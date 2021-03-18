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Минамино — единственный игрок, забивший «Челси» после прихода Тухеля

18 марта 2021, 10:37

«Челси» пропустил всего в два гола в тринадцати матчах после прихода Томаса Тухеля.

Нападающий «Саутгемптона» Такуми Минамино является единственным футболистом соперника, который смог поразить ворота лондонского клуба. Ещё одним взятием ворот стал автогол защитника «синих» Антонио Рюдигераматче против «Шеффилда»).

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DXTK
DXTK
18 марта в 11:20, ред.
саутгемптон умеет прокачивать игроков..........

Минамино оказался не нужен Клоппу, зато ударно начал в святых........ жаль что пользы пока мало.......

PS российских футболистов нужно срочно в аренду святым отдавать......потом пойдут на повышение в Ливерпуль МЮ Ттх и тд......
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 11:09
Практически Мимино)))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 11:04
Домино будет ещё не последний
ОПС
ОПС
18 марта в 11:02
Где один, там и второй будет, и третий, и т.д. Всему свое время.
ДСА
ДСА
18 марта в 10:56
Скоро все же таких игроков поприбавится.
sv_1969
sv_1969
18 марта в 10:49
А Тухель то не плох пока
shlomo
shlomo
18 марта в 10:45
Думается мне, что Тухель наведет шороха в АПЛ...
beefs
beefs
18 марта в 10:45
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