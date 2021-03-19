«Лестер» понес убытки в размере 67 млн фунтов за прошлый сезон

1616140300

19 марта 2021, 10:51

«Лестер» опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20.

По данным английского клуба, убытки «Лестера» по итогам прошлого сезона до выплаты налогов составили 67,3 миллиона фунтов.

Если сравнить с аналогичным показателем за предыдущий период, то убытки существенно увеличились: в 2019 году они достигли 20,2 миллиона фунтов.

На финансы клуба существенно повлияла пандемия коронавируса.

Ранее «Арсенал» сообщил об убытках в 48,7 млн фунтов за прошлый отчётный год.