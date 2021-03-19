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«Лестер» понес убытки в размере 67 млн фунтов за прошлый сезон

19 марта 2021, 10:51

«Лестер» опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20.

По данным английского клуба, убытки «Лестера» по итогам прошлого сезона до выплаты налогов составили 67,3 миллиона фунтов.

Если сравнить с аналогичным показателем за предыдущий период, то убытки существенно увеличились: в 2019 году они достигли 20,2 миллиона фунтов.

На финансы клуба существенно повлияла пандемия коронавируса.

Ранее «Арсенал» сообщил об убытках в 48,7 млн фунтов за прошлый отчётный год.

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Все комментарии
3ton
3ton
19 марта в 13:31
Надо начинать доить другие виды спорта , а то денег мало в футбол идет .
Поднять трансляции до 3млрд
Пусть платят за дворовый футбол без звезд ))
ДСА
ДСА
19 марта в 11:17
И как они еще не разорились?
Вoлхв
Вoлхв
19 марта в 11:11
Ну пусть власти дают компенсации клубам или льготы по налогам...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 10:54
Вот ведь пичаль...
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