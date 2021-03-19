«Лестер» понес убытки в размере 67 млн фунтов за прошлый сезон

«Лестер» опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20.
По данным английского клуба, убытки «Лестера» по итогам прошлого сезона до выплаты налогов составили 67,3 миллиона фунтов.
Если сравнить с аналогичным показателем за предыдущий период, то убытки существенно увеличились: в 2019 году они достигли 20,2 миллиона фунтов.
На финансы клуба существенно повлияла пандемия коронавируса.
Ранее «Арсенал» сообщил об убытках в 48,7 млн фунтов за прошлый отчётный год.
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