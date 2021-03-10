Роналду и Месси не выгоднее, чем скакун-пенсионер. Легенды затянули клубы на финансовое дно

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вчера, 12:57

Аньелли неслучайно говорит о потолке зарплат в футболе.

Нельзя винить Роналду и Месси в вылетах из ЛЧ ?

Не виним только их. Виноваты Бартомеу и Аньелли, главные тренеры разных лет, другие футболисты. Но между Рабьо и Роналду, или между Дестом и Месси есть большая разница. Вокруг Криштиану и Лионеля строили команды. Если не выручают – клубы обречены.

Это легенды футбола. Никогда не забудем их феноменальный вклад в успехи «Барселоны», «Реала» и МЮ . Но «Ювентус» с Роналду вылетел от «Аякса», «Лиона» и «Порту». От середняков. Фанаты Криштиану отметят, что на его счету голы голландцам и французам?

Без португальца «Ювентус» сыграл в двух финалах, а с ним ни в одном. Роналду взяли за 117 млн евро и выдали зарплату в 31 млн в год. Сезон форварда обходится примерно в 70 млн евро, но оборот клуба не вырос так явно.

Убытки за первую половину финансового года увеличились в два раза – до 113.7 млн евро. Роналду не стал страховкой на случай пандемии, но обошелся в 210 млн евро за три года, не считая бонусов. И если отворачивается от мяча при штрафном с «Порту» — влияет на результат.

А Месси растворялся во многих решающих матчах «Барселоны» в ЛЧ за последние шесть лет. Возраст сказывается, ставка на класс легенд не срабатывает ни на поле, ни за его пределами. А финансовые аппетиты, как у Лионеля, повлияли на самый доходный клуб мира — «Барселону».

Месси и Роналду финансово опасные ставки, у них аномальные оклады. «Барселона» с Лионелем упала на 125 млн евро по обороту, а «Ювентус» с Роналду откатился на 62 млн евро всего за год. Наличие звезд в итоге ведет к долгам и неприятностям.

Одновременно тренеры завязывают игру на мастерах такого калибра. От ухода Месси еще надо будет отойти, он влиятельный. Получается, «Боруссия» Д, которая зарабатывает почти как «Ювентус», получит и голы Холанда и Санчо, и прибыль от продажи. Месси уйдет бесплатно, а Роналду станет свободным агентом через год.

Почему Аньелли за глобальную революцию в футболе?

Босс «Ювентуса» осенью выступал на ассамблее Ассоциации европейских клубов, которую сам возглавляет:

Будет резкое падение доходов на 4 млрд евро за два года. И, по данным ФИФА , 90% убытков — клубные. Начнет циркулировать меньше денег. Произойдет резкое ослабление Ebitda (валовая операционная прибыль компании). Наступило трудное время для всех нас. Клубы переживут экономический кризис, нам нужно быть очень осторожными в следующем сезоне. Большие клубы, вероятно, пострадают больше, чем целые федерации по всему миру.

Аньелли, который де-факто является локомотивом реформ в УЕФА , предложил новый формат ЛЧ , говорит о сокращении больших лиг (20 клубов много, некуда поставить дополнительные матчи еврокубков) и дискутирует о потолке зарплат.

У большинства больших клубов нет свободных денег, даже у «Ливерпуля» или «Реала». Лапорта – новоизбранный президент «Барселоны», мечтает об инвестициях с Ближнего Востока, без нефтяных денег каталонцам не выжить.

Месси в интервью в сердцах бросил: о каком усилении речь, если у клуба нет денег? Лаутаро Мартинес и Неймар не приедут, а Суареса отправили в «Атлетико», чтобы заработать 5 млн евро, а потом потерять десятки, если Симеоне будет чемпионом.

И в «Ювентусе» не волшебники сидят – придется отдать де Лигта, чтобы прокормить Роналду еще год. Плюс трений с агентами стало больше, ведь Аньелли часто вспоминает комиссионные Райолы, Мендеша и остальных, от Инфантино ждут новую серию ограничений для посредников.

Скакун-пенсионер выгоднее, чем звезды футбола?

Состояние Переса в районе 2.3 млрд евро. Строительство всегда было доходным, хоть и связанным с коррупцией бизнесом. А вот футбольный клуб «Реал», где Флорентино служит президентом, прошлый финансовый год закончил с чистой прибылью в 313 тысяч евро.

Тысяч. Это зарплата Де Хеа в МЮ за пять дней – вратаря, которого Перес потерял из-за сломанного факса. У «Реала» тоже долги, нужны деньги на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Второй клуб планеты по обороту (750 млн евро в лучшие годы) ждут убытки.

Чем чаще будут рано вылетать из ЛЧ – тем сложнее не повторить судьбу «Барселоны». И раз зарплаты в центре расходов любого клуба, то логично говорить о цене ставок на игроков с аномальными окладами. Если бы «Реал» вылетал из ЛЧ с Роналду, то был бы сейчас на грани банкротства?

Ставка на таких игроков, как Криштиану, Месси, Неймар, Мбаппе, Салах или Гризманн, опасна. Аномальные зарплаты отвадили от футбола инвесторов. Сравним с лошадьми. Галилео – породистый ирландский скакун, ест грецкие орехи и приносит за год владельцам по 84 млн евро.

Галилео не участвует в гонках, это старик — в переводе на человеческий возраст ему 73 года. Но приносит столько денег, ведь его используют для разведения лошадей. Пятилетний контракт Месси обошелся «Барселоне» в 555 млн евро, и очевидно, что от Лионеля чистая прибыль меньше, чем от Галилео.

Роналду ушел из «Реала», но клуб не провалился на дно по доходам – нет прямой связи между одним игроком и финансами. А скакунов вспомнили неслучайно. Захочет какой-то миллиардер – из России, Катара, США или Китая, вложить деньги в футбол. А финансовые аналитики ему скажут, что это плохая затея.

«Лучше купите лошадь, это выгоднее». Чистая прибыль всего «Реала» в 250 раз ниже, чем от 22-летней ирландской лошади. Заработки десятки главных скакунов мира выше, чем зарплаты топ-10 футболистов. Причем в первом случае лошади приносят деньги, а во втором футболисты забирают миллионы себе.

Оклады легенд указывают на неизбежность реформ?

Это не новая реальность. «Реал» не генерировал дикую чистую прибыль с Роналду и после побед в ЛЧ . Саму систему создали криво – зарплаты футболистов слишком высокие, как и трансферные стоимости. У Аньелли есть бредовая идея запретить переходы между клубами из ЛЧ , но что-то точно надо придумать.

Аукционы с живым товаром привели к тому, что за футболистов платят по 100-150 млн евро, хотя наперед знают – деньги не отработают. А управляют многими клубами такие люди, как Бартомеу. Легко мог заработать на продаже Месси 200-250 млн евро пару лет назад, сэкономив еще 200-300 миллионов.

Вместо этого упрямо оставлял Лионеля, и это была политика, а не бизнес. Теперь у «Барселоны» миллиард евро долгов. Месси и Роналду не только символы уходящей славной эпохи, но и символы финансовых реформ. Пандемия лишь обострила симптомы, а болезнь была давно.

Еще при Гвардиоле «Барселона» могла выиграть шесть трофеев, а заработать 12 млн евро. Тогда еще надо было задумываться, а не платить позже за Коутиньо, Дембеле и Гризманна дикие деньги, чтобы потом влетать дома ПСЖ 1:4. А до этого «Баварии», «Ливерпулю», «Роме»…

Месси в теории может сегодня сотворить чудо, он умеет. Но вред от его контракта одним матчем не компенсировать. Как и глобальную ошибку «Ювентуса» с Роналду. Его позвали не для голов в Серии А, а ЛЧ с ним клуб не выиграл. Финансово Месси и Роналду теперь не очень выгодны.

А еще хуже, что «Барселона» и «Ювентус» футболистам тоже не нужны. Месси с радостью уйдет – было бы куда. А Роналду примет любое крутое предложение, особенно если вдруг найдется вариант в Европе. Но оба оставят разочарования в Лиге чемпионов.

Плохо, что уходят именно так. Но Лапорта, Перес, Аньелли и другие президенты грандов получили пищу для размышлений. Оказались не такими умными, как думали, футбольная система – дом на песке. Думаете, у «Порту» все замечательно с деньгами? Нет, у них 100 млн евро долгов, невзирая на крутые трансферы.