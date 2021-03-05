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Овермарс и Ван дер Сар – гении или везунчики? Футболисты из «Аякса» часто разочаровывают покупателей

05 марта 2021, 15:47

Нашлись недовольные в МЮ, «Барселоне», «Ювентусе», и не только.

Трансферы – убыточная сторона футбола

Овермарс работает спортивным директором в «Аяксе» девятый год. Ван дер Сара выбрали генеральным четыре с половиной года назад. Давно рулят вместе и заработали неплохую репутацию. Не удивительно, ведь в десятке клубов с рекордными доходами за пять лет шесть команд терпели убытки на трансферах.

Лишь у «Монако», «Бенфики», «Боруссии» Д и «Аякса» положительный трансферный баланс. «Ювентус» активно продавал игроков, но в минусе на 200 млн евро, «Барселона» — на 380, «Челси» — почти на 300. Осторожные (вроде «Атлетико») потратили больше на новичков, чем заработали продажами. Так что «Аякс» выделяется.

За время, пока Ван дер Сар у руля, только у «Бенфики» баланс внушительнее, но на их цифры существенно повлиял переход Жоау Фелиша. Таких сделок у «Аякса» не было, но в плюсе на 262 млн евро. Благодаря этому годовой бюджет клуба вырос до 155.5 млн евро, хотя скакал и под двести в недавнем прошлом.

В среднем на отрезке в пять лет получаем по 101.6 млн евро. Пусть «Шеффилд Юнайтед» по доходам за прошлый сезон почти равен «Аяксу» — особенность АПЛ, для Нидерландов клуб из Амстердама как «Зенит» для РПЛ, только источники доходов разные. Ван дер Сар и Овермарс умудряются получать две трети доходов клуба за счет трансферов – красавцы.

Почти все покупатели остались недовольны

Были генерал Михелс и гений Кройф, создали великий «Аякс». Почти каждое десятилетие – подъем, что позволяет продавать контракты талантливых игроков. Но у новейшего поколения есть невидимый брак. Возможно, талантливые переговорщики Ван дер Сар и Овермарс ставят деньги выше интересов футболистов?

Судите сами. Давинсон Санчес уехал не в «Ливерпуль» или МС, где стал бы чемпионом, а отправился в «Тоттенхэм» — играет в основе, но без больших успехов. Овермарс раскрутил «Эвертон» на 27 млн евро за Классена. Дэви провалился в АПЛ, поиграл за «Вердер», куда попал со скидкой в два раза, а теперь вернулся в «Аякс».

Ридевальд обошелся «Кристал Пэлас» в 9 млн евро (дороже, чем Промес «Спартаку»), а половину матчей проводит на лавке. Джастин Клюйверт отправился в «Рому» вундеркиндом, а сейчас ищет себя в аренде в «Лейпциге», ветераны Мхитарян и Педро задвинули его на лавку. За Де Йонга «Барселона» отвалила 86 млн евро, на которые не играет, хотя у Кумана хавбек ожил.

Де Лигт не стал звездой обороны «Ювентуса» — может быть разменной монетой, чтобы хватило денег на зарплату Роналду. Дольберг застрял в «Ницце», а ведь надежды подавал, вторым Бергкампом звали. Недешевый новичок Вёбер оказался транзитом через «Севилью» в «Зальцбурге». Трудно найти новичка из «Аякса», что уничтожает все живое.

Зиеш подумывает уйти из «Челси», ему банально не хватает места в схемах Тухеля прямо сейчас. У Ван де Бека меньше минут в АПЛ, чем у Хуана Маты. Юный Дест не стартовал в «Барселоне» ужасно, но и не второй Дани Алвес. Посмотрим на Промеса в Москве – хронологически последняя дорогая продажа дуэта Эдвина и Марка, но и здесь немало скепсиса, ведь голова Квинси будет занята семейными разборами с поножовщиной.

Для «Аякса» неудачи выпускников — традиция

Думаете, фанаты носят их на руках? Не всегда, пару лет назад едва не побили Эдвина Ван дер Сара. И Овермарс немало начитался о себе плохого, ведь эту парочку упрекали в скупости. «Аякс» получил за новичков полмиллиарда за пять сезонов, а потратил лишь половину этих денег на покупку футболистов. Вероятно, они поступили мудро и верно, усилили позиции клуба на будущее.

Впрочем, Марк и Эдвин заработали на игроках, растущих в цене. А вот дорогие для «Аякса» ставки (вроде Рэзвана Марина) снова могут привести к потерям. Промес ушел за намного более скромные деньги, чем приехал. Спасает лишь рост в цене Нереса, Онана или Антони, что может обеспечить клубу выживание в будущем. Вот только покупатели начали скептически оценивать игроков из Амстердама.

Вратарь Онана не попал в «Челси», а потом получил дисквалификацию, когда – по его версии, выпил таблетки жены. У Давида Нереса – самый дорогой на рынке игрок не из топ-5, нет концентрации на футболе. Почти не играет в основе, хотя была лишь одна несложная травма. Тадичу уже 32 года – поздно идти на повышение. Аллер неплох, но играл в АПЛ и не перешел в «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

Отчасти Ван дер Сар и Овермарс завышали цену на добротных, но не великих игроков. Голландских менеджеров оправдывает разве что особенность игроков из «Аякса» — многие не показывали себя, меняя команды. Сам Марк провалился в «Барселоне», а Эдвин – в «Ювентусе». В МЮ вратарь попал после матчей за «Фулхэм». Возможно, похожая судьба ждет того же Де Лигта и остальных?

Давидс мог не заиграть в «Милане», куда ушел свободным агентом, а потом нашел себя в «Ювентусе». Зеедорф после победы в ЛЧ уехал в «Сампдорию», и хотя не всегда показывал максимум, нашел свой «Милан». Но нынешнее поколение – вроде Онана, Нереса, Зиеха, больше похоже на Финиди Джорджа. Для сенсации в Европе или успешного сезона в Голландии подходят, а что дальше?

Финиди представлял «Бетис», «Мальорку» и «Ипсвич». И никто не платил за его услуги столько, как «Барселона» за Де Йонга, «Ювентус» за Де Лигта, а МЮ за ван де Бека. Кто-то скажет, что это не проблема Ван дер Сара и Овермарса, воспитанники сами не впечатлили. А другие увидят в сделках минус менеджеров. Подходят для клубов, где руководство мыслит только категорией прибыли, а не футбола.

Марку и Эдвину пора найти себе работу в топ-5

Похоже, легенды засиделись в Нидерландах и рядом с экономическими успехами пережили футбольные неудачи (вроде вылета от «Хетафе» в ЛЕ). Также не были чемпионами с 2014 по 2019 год. Не вышли в финал ЛЧ, хотя находились в шаге от него. Так что «Барселоне», которая вербует Овермарса, и МЮ, который подумывает о назначении Ван дер Сара, надо учитывать – имея чутье на продажи, эти менеджеры не всегда удачно подбирают футболистам клубы.

Как тем, кто уходит, так и тем, кого подписывает «Аякс». Всем бы такие неудачи? Да, но слишком часто денежный успех клуба из Амстердама стал приводить к личному разочарованию прекрасных игроков вроде Ван де Бека, которого не продали вовремя в клуб, где нужен в основе, или Зиеша – еще один трансфер ради прибыли. Нет сомнений, что Ван дер Сар и Овермарс – прекрасные специалисты, но должны признать свои слабости.

Эдвин так уже делал, когда попытался угадать с дорогими покупками, но Промес, Альварес и Марин – удары мимо. Хотя Аллер, Классен и Энтони – более полезные ставки. Показательно, что в клубах, куда их сватают в этом году — «Арсенал», МЮ и «Барселона», нужны как раз трофеи, а не только деньги. Пока Марк и Эдвин хорошо заработали на очередной вере в потусторонние силы академии «Аякса». Но где великолепная игра выпускников в новых клубах?

Актуальный разговор, ведь в десятке самых дорогих футболистов не из топ-5 на третьем месте оказался Влашич, а половину позиций занимают люди из «Аякса». Но доверие к ним может пошатнуться, ведь талант – полдела, его реализация куда важнее.

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Все комментарии
Медив
Медив
05 марта в 19:53
Честно, если бы я не знал, что на этих фотках есть Овермарс, я фиг бы догадался, кто этот маленький пухляш
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
05 марта в 19:36, ред.
Смысл обсужлать.
Аякс как и Бенфика с Порту . , это самые успешные коубы не из топ 5.
И любой коуб предпочтёт молодых игроков обкатывать в их академии а не в Спартаке и Зените.
shlomo
shlomo
05 марта в 16:35, ред.
Спасибо за статью...когда Аякс доказал, что клубы не из топ-5 европейских чемпионатов способны быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, то вот тут то все обратили свое внимание на него....собственные воспитанники главная селекционная удача клуба.....прежде всего, это игроки основы: готовящийся к трансферу в Барселону или другой топ-клуб...у Аякса действительно крутая академия, приносящая огромный доход.....и к большому сожалению это вам не Россия, где попасть в нормальную академию обойдется не в малую денюжку, да и попасть будет нереально трудно.....и то, в конце не факт что кому то будешь нужен.....
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