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Игроки «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локо» присоединились к сборной

19 марта 2021, 11:45

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня в расположение национальной команды в Сочи прибыли футболисты, которые накануне сыграли за свои клубы в матчах 23-го тура РПЛ.

Состав национальной команды пополнили: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Соболев (все — «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Игорь Смольников, Алексей Ионов (оба — «Краснодар») и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).

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старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 марта в 12:36
Действительно жаль.Надо было подтянуть Васина
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 марта в 11:58
Особо радует и обнадеживает появление в сборной супер пупер центр бека КутЯпова. Теперь можно вообще быть спокойным за защиту наших влро.
ОПС
ОПС
19 марта в 11:50
Как говорится, Добро пожаловать.
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