Игроки «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локо» присоединились к сборной

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня в расположение национальной команды в Сочи прибыли футболисты, которые накануне сыграли за свои клубы в матчах 23-го тура РПЛ.
Состав национальной команды пополнили: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Соболев (все — «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Игорь Смольников, Алексей Ионов (оба — «Краснодар») и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Наинаем вторую тренировку в Сочи! К команде присоединились игроки «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» pic.twitter.com/lIjabjsVmv— Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2021