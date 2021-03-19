Игроки «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локо» присоединились к сборной

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19 марта 2021, 11:45

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня в расположение национальной команды в Сочи прибыли футболисты, которые накануне сыграли за свои клубы в матчах 23-го тура РПЛ .

Состав национальной команды пополнили: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Соболев (все — «Спартак»), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Игорь Смольников, Алексей Ионов (оба — «Краснодар») и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).