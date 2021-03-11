Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на данный момент проводит индивидуальные тренировки, об этом сообщили в пресс-службе итальянской команды.
До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против «Беневенто».
Ранее сообщалось, что Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе.
словно пьяный драчливый сосед,
и программа ин...дивидуальная,
от которой -то толку всё нет.
словно пьяный драчливый сосед,
и программа ин...дивидуальная,
от которой -то толку всё нет.
Сидел бы Сочи, может и в ЛЕ бы поиграл...
Сидел бы Сочи, может и в ЛЕ бы поиграл...