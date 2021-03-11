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Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе

сегодня, 13:38

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на данный момент проводит индивидуальные тренировки, об этом сообщили в пресс-службе итальянской команды.

До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против «Беневенто».

Ранее сообщалось, что Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» на следующей неделе.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:22
Интересно сколько полных матчей отыграл Кокорин во всех сезонах?
renamed 1
renamed 1
сегодня в 15:02
с дзюбы пример берёт , то тоже всё индивидуально и на камеру
112910415
112910415
сегодня в 14:46
неплохо, хорошо даже !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:19
А он такой, он только Индивидуально !!! Всё по графику с годами одобреную !!! Солнце море воздух и массаж, а также выход на тренеровочное поле для того чтобы не забывали одноклубники , что русская звезда ещё всё таки с ними !!! Надо держать себя в тонусе , а вдруг агент найдёт ещё один санаторий, только уже в другой стране, где тоже всё включено. Может пора сменить обстановку , чтобы в глазах не рябило ??? У тебя может ещё получиться. КРЕПИСЬ , МЫ В ТЕБЯ ВЕРИМ !!! Всем добра
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:14
Вся страна с замиранием сердца следит как наш легендарный форвард Табуреткин пойдет на очередной больничный)))
quinn-se
quinn-se
сегодня в 14:04, ред.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:59
А карьера у Сашки скандальная,
словно пьяный драчливый сосед,
и программа ин...дивидуальная,
от которой -то толку всё нет.
Добряк
Добряк
сегодня в 13:46
Чем меньше Коко играет, тем больше новостей про него...
Сидел бы Сочи, может и в ЛЕ бы поиграл...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:42
Долго он восстанавливается, ещё не играл толком
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