Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Нападающий «Фиорентины» на данный момент проводит индивидуальные тренировки, об этом сообщили в пресс-службе итальянской команды.

До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против «Беневенто».