«Ротор» будет готовиться к матчу 23-го тура РПЛ против «Локомотива» в подмосковном Кратово, об этом сообщает пресс-служба клуба.
В чемпионате наступает пауза на игры национальных сборных, и сине-голубые вновь соберутся вместе в понедельник на базе «Сатурн» (Кратово).
«Ротор» будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в Кратово— CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 18, 2021
В чемпионате наступает пауза на игры национальных сборных и сине-голубые вновь соберутся вместе в понедельник на базе «Сатурн» (Кратово).
Встреча с москвичами пройдет на «Волгоград Арене» 3 апреля и начнется в 14:00. pic.twitter.com/AN6PFIqqtb