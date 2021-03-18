«Ротор» будет готовиться к матчу с «Локомотивом» в Кратово

1616060105

18 марта 2021, 12:35

«Ротор» будет готовиться к матчу 23-го тура РПЛ против «Локомотива» в подмосковном Кратово, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В чемпионате наступает пауза на игры национальных сборных, и сине-голубые вновь соберутся вместе в понедельник на базе «Сатурн» (Кратово).