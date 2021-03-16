Ларссон может сыграть с «Уралом»

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сегодня, 15:22

Форвард «Спартака» готовится вместе с командой к матчу очередного тура РПЛ с «Уралом».

У нас для вас хорошие новости. В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к «Уралу».