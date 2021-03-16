Ларссон может сыграть с «Уралом»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон готовится вместе с командой к матчу очередного тура РПЛ с «Уралом».
У нас для вас хорошие новости. В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к «Уралу».
У нас для вас хорошие новости! 📝— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021
В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к #СпартакУрал 💪 pic.twitter.com/rGiX7Hrl6Z
Думалось, недельки 2-3 пропустит, ан-нет - готов и в строю.
Осталось понять, насколько серьезная травма у Мозеса.
Думалось, недельки 2-3 пропустит, ан-нет - готов и в строю.
Осталось понять, насколько серьезная травма у Мозеса.
А что с Мозесом?
А что с Мозесом?