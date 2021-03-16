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Ларссон может сыграть с «Уралом»

сегодня, 15:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал18.03.2021 в 19:00 Не начался

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон готовится вместе с командой к матчу очередного тура РПЛ с «Уралом».

У нас для вас хорошие новости. В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к «Уралу».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Отлично!
Думалось, недельки 2-3 пропустит, ан-нет - готов и в строю.
Осталось понять, насколько серьезная травма у Мозеса.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:51
Здоровый и готовый сыграть игрок это только плюс
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:49
Отлично!
А что с Мозесом?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:27
Хорошая новость для КБ
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