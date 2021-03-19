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Матыцин: «Система Fan ID вводится в РПЛ для комфорта»

19 марта 2021, 15:29

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что паспорт болельщика (Fan ID) вводится в РПЛ с целью формирования комфортной среды для болельщиков.

Ранее стало известно, что РПЛ запустила добровольную идентификацию болельщиков.

Мы видим необходимость повышения внимания к безопасности организации и проведения крупных массовых соревнований. Тут уровень не только контроля, но и уважения, потому что система предполагает формирование культуры общения с болельщиками, это формирование максимально комфортной среды для тех, кто приходит на стадион. Мы активно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами. Чтобы обеспечить безопасность, но и не ограничить, и не снизить количество людей, которые готовы приходить на стадион.

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Все комментарии
batman555
batman555
19 марта в 15:52
система ФАН ID вводится исключительно для тотальной слежке за людьми,ибо люди живут бедно,а свои яхты им надо охранять,и поэтому постепенно они хотят сделать контроль за всем,вместо того,чтобы улучшать жизнь людей! Многие люди принципиально не будут ходить на матчи.Каждый человек имеет право прийти,купить билет и пойти болеть на трибуны. Но этим клоунам заняться нечем!
beefs
beefs
19 марта в 15:31
кто не виноват, тому не страшко...
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