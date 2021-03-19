Матыцин: «Система Fan ID вводится в РПЛ для комфорта»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что паспорт болельщика (Fan ID) вводится в РПЛ с целью формирования комфортной среды для болельщиков.

Ранее стало известно, что РПЛ запустила добровольную идентификацию болельщиков.

Мы видим необходимость повышения внимания к безопасности организации и проведения крупных массовых соревнований. Тут уровень не только контроля, но и уважения, потому что система предполагает формирование культуры общения с болельщиками, это формирование максимально комфортной среды для тех, кто приходит на стадион. Мы активно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами. Чтобы обеспечить безопасность, но и не ограничить, и не снизить количество людей, которые готовы приходить на стадион.