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ЦСКА закрепил 12-й номер и место рядом с капитаном команды за болельщиками

17 марта 2021, 18:09

В ЦСКА сообщили, что клуб закрепил 12-й номер за болельщиками команды.

«12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками», – сказано в сообщении ЦСКА в клубном твиттере.

Сегодня ЦСКА сыграет против «Зенита» в матче РПЛ. Начало — в 20:00 мск.

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SHMEL258
SHMEL258 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 марта в 07:49, ред.
В России это Крылья Советов, Кубань, Сатурн, Факел, а за рубежом тоже очень много, как клубов, так и сборных.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ SHMEL258 (раскрыть)
17 марта в 19:05
А какой клуб в России сделал что то подобное? Не припомню.
izrafel
izrafel
17 марта в 19:03
Ну для болельщиков это конечно очень приятно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 18:42
Хоть, что то приятное сделали болельщикам.
oFANATo
oFANATo
17 марта в 18:40
Молодцы! Отличный ход!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 марта в 18:39
Лучше бы портрет главбуха повесили. Скоро 10 лет, как рулит общаком РФС, разрываясь от непосильного труда. Команда каждый год в еврокубках, построил стадик, все время сводил дебет с кредитом, за что получил звание лучшего менеджера росфутбола, все чисто все эти годы. Мышь не проскочит, птица не пролетит. Справедливый до мозга. Организатор и двигатель прогресса росфутбола, в частности был основателем перехода на систему "осень-весна". Чуть не пробил УКРОп вместе с депутатом. И самое главное. Принес росфутболу жизнь по понятиям.
Так что портрет новоиспечённого вице-премьера в клуб!
Они росли и растут вместе, семья, как отец и сынь).
shlomo
shlomo
17 марта в 18:32
Ну что, пиар ход и довольно таки не плохой...
ermak6848
ermak6848
17 марта в 18:32
Наша фирма принимает Заказы на футболки №12 фк ЦСКА...
можно с вашим ФИО...
mihaluch
mihaluch
17 марта в 18:31
Думают что поможет.
Ironigor
Ironigor
17 марта в 18:29
Респект клубу !!!
SHMEL258
SHMEL258
17 марта в 18:27
Символично. Мы не первые сделали такой шаг.
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 18:20
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 марта в 18:15
    Нормальная идея!
    beefs
    beefs
    17 марта в 18:14
    чего только не придумают...
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