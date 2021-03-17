ЦСКА закрепил 12-й номер и место рядом с капитаном команды за болельщиками

В ЦСКА сообщили, что клуб закрепил 12-й номер за болельщиками команды.
«12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками», – сказано в сообщении ЦСКА в клубном твиттере.
12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке 🔴🔵 Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками 💪🏼 pic.twitter.com/pdqwU7cCrq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021
Сегодня ЦСКА сыграет против «Зенита» в матче РПЛ. Начало — в 20:00 мск.
Так что портрет новоиспечённого вице-премьера в клуб!
Они росли и растут вместе, семья, как отец и сынь).
Так что портрет новоиспечённого вице-премьера в клуб!
Они росли и растут вместе, семья, как отец и сынь).
можно с вашим ФИО...
можно с вашим ФИО...