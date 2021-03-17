ЦСКА закрепил 12-й номер и место рядом с капитаном команды за болельщиками

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17 марта 2021, 18:09

В ЦСКА сообщили, что клуб закрепил 12-й номер за болельщиками команды.

«12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке. Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками», – сказано в сообщении ЦСКА в клубном твиттере.

12-й номер всегда с командой! Теперь и в домашней раздевалке 🔴🔵 Место рядом с капитаном закреплено за нашими болельщиками 💪🏼 pic.twitter.com/pdqwU7cCrq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021