Алаба повторил рекорд Рибери по количеству матчей в Бундеслиге

«Бавария» принимает «Штутгарт» в рамках 26-го тура Бундеслиги (4:0 идёт второй тайм).

В стартовом составе хозяев на поле появился защитник , для которого этот поединок стал 273-м в данном турнире в футболке мюнхенского клуба.

Таким образом, австриец повторил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Германии за «Баварию» среди легионеров.

273 – @David_Alaba makes his 273rd @Bundesliga_EN appearance, equaling @FranckRibery's record as the foreign player with the most Bundesliga appearances for @FCBayernEN. Friendship. #FCBVFB pic.twitter.com/Sne3a7cUNb