Головин — лучший распасовщик «Монако» в текущем сезоне Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей в матче 30-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0).
Это седьмой голевой пас россиянина в нынешнем сезоне чемпионата Франции. По данному показателю Головин сравнялся с нападающим монегасков Кевином Фолландом. Но при этом 24-летний хавбек провёл в 2 раза меньше матчей, чем немецкий форвард — 14 против 28. Таким образом, Головин на данный момент является лучшим распасовщиком «Монако» в этом розыгрыше Лиги 1.
Отдельно стоит выделить и характер игрока,и работу над собой, ведь каждый раз после травм,все равно выходит на свой уровень(а он у Александра выше среднего).
Удачи Александру и надеюсь поведет за собой и сборную России!
Отдельно стоит выделить и характер игрока,и работу над собой, ведь каждый раз после травм,все равно выходит на свой уровень(а он у Александра выше среднего).
Удачи Александру и надеюсь поведет за собой и сборную России!