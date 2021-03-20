Головин — лучший распасовщик «Монако» в текущем сезоне Лиги 1

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20 марта 2021, 05:34

Полузащитник «Монако» отметился результативной передачей в матче 30-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0).

Это седьмой голевой пас россиянина в нынешнем сезоне чемпионата Франции. По данному показателю Головин сравнялся с нападающим монегасков . Но при этом 24-летний хавбек провёл в 2 раза меньше матчей, чем немецкий форвард — 14 против 28. Таким образом, Головин на данный момент является лучшим распасовщиком «Монако» в этом розыгрыше Лиги 1.