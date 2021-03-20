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Головин — лучший распасовщик «Монако» в текущем сезоне Лиги 1

20 марта 2021, 05:34

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей в матче 30-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0).

Это седьмой голевой пас россиянина в нынешнем сезоне чемпионата Франции. По данному показателю Головин сравнялся с нападающим монегасков Кевином Фолландом. Но при этом 24-летний хавбек провёл в 2 раза меньше матчей, чем немецкий форвард — 14 против 28. Таким образом, Головин на данный момент является лучшим распасовщиком «Монако» в этом розыгрыше Лиги 1.

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Все комментарии
Zimka
Zimka ответ Кьянти (раскрыть)
22 марта в 22:32
То то Ковач из сброда на который было невозможно смотреть (я пытался) сделал команду никто не спорит, но посмотреть мат с ПСЖ там Монако без Головина был супер сбалансирован, он не может выдавить из центра Тчоумени и Фофана, а 10 в схеме Ковача нет.
Zimka
Zimka ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 марта в 22:30
Как только Саша перестанет быть результативным сядет на банку в Монако ИМХО, Ковач отделывается дежурными фразами, но не видит его в своей схеме.
Кьянти
Кьянти
20 марта в 14:44, ред.
Тут многие критикуя Ковача говорят, мол. Ковач, Саню на разных позициях использует, что не совсем верно. Возможно. Но давайте так прсмотрим. Явный прогресс Головина в Монако, это в том числе и работа Ковача. Все же из России Саня приехал сыроватым немного, во всяком случаи для Франции, сейчас он уже довольно зрелый мастер. Конечно, характер самого Головина, это тоже важно, но и работа тренера видна. Далее, для тренера важен результат и если такая тасовка Головина его приносит, результат в смысле, на отдельном отрезке времени, то почему бы этим не пользоваться. А результат у Монако довольно впечатляющий, по сравнению с прошлым сезоном. А кроме результата, как говорится, очки голы, секунды, есть и очень приличная игра у команды, причем с потенцеалом. Так, что может быть Ковач все же знает что делает))))
oFANATo
oFANATo
20 марта в 11:37
Крутого игрока воспитал ПФК ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 10:56
Саша смотрится очень прилично , забивает отдает, выполняет все стандарты. Напрягает другое. Ковач его использует как затычку. Саша то слева играет, то справа, то под нападающими, то его в нападении используют. Универсальность - это конечно хорошо, но не так же часто следует менять позицию. А в целом парень смотрится очень достойно.
Форму набрал , ждем голов.
Удачи Монако и Александру.
Союзник противников
Союзник противников
20 марта в 10:38
Что ни матч,то новая позиция, Ковач его только ещё в оборону и в ворота не ставил. Во что это выльется.мне не вполне ясно,но особого развития футболиста пока не видно. Только рассказы ,что он не жалуется,терпит и пр.Это хорошо,конечно,но это человеческие качества,а не игровые.
SHMEL
SHMEL
20 марта в 10:32
Горд за Саню, есть еще таланты в России, жаль, что совсем мало таких.
Мысыктар
Мысыктар ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
20 марта в 10:16, ред.
    shur
    shur
    20 марта в 09:42
    ...а кто в сборной распасововать будет, ох уж эти французы!!!
    swed27
    swed27
    20 марта в 09:17
    Хоть где-то в чем-то наши лучшие
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    20 марта в 09:17
    молодец Алексей!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    20 марта в 08:30
    Жалко что не подошел Спартаку когда приезжал на просмотр в 2006! Спартак бы такого игрока не продал бы!
    Вoлхв
    Вoлхв
    20 марта в 08:17
    Молодца!.... хотелось бы еще и гол в исполнение Саши увидеть...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    20 марта в 08:16
    Так и сейчас найдутся деятели, кто выльет ушат 62а на него.
    Аксинья
    Аксинья
    20 марта в 07:21
    КрасавЭц ))
    A.S.A
    A.S.A
    20 марта в 06:42
    Шурик конечно же молодца! Еслм бы не травмы эти показатели были бы выше!
    Отдельно стоит выделить и характер игрока,и работу над собой, ведь каждый раз после травм,все равно выходит на свой уровень(а он у Александра выше среднего).
    Удачи Александру и надеюсь поведет за собой и сборную России!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 марта в 05:49
    Еслиб его партнёры не жадничали он бы и забивал больше
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    20 марта в 05:49
    Сашка красава!!! А многие не верили.
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