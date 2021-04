Левандовски набрал 40 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне Бундеслиги

«Бавария» принимает «Штутгарт» в рамках 26-го тура Бундеслиги (3:0 идёт первый тайм).

Дублем в этом матче отметился форвард хозяев . Таким образом, поляк впервые в карьере набрал 40 баллов по системе «гол+пас» за один сезон в данном турнире.

For the first time in his career, Robert Lewandowski has been directly involved in 40 (FORTY) Bundesliga goals in a single season:



⚽️ 34 goals

🅰️ 6 assists



Absolutely obscene output. pic.twitter.com/EeDwrxOLCR