ГлавнаяНовости

Нападающий «Беневенто»: «Мы не верили, что можем обыграть „Ювентус“»

21 марта 2021, 19:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

Нападающий «Беневенто» Николас Виола поделился эмоциями после гостевой победы над «Ювентусом» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

Возможно, мы даже не верили, что можем обыграть «Ювентус». Это был поворотный момент для нас, мы все знаем «Ювентус» и насколько он силён, и мы очень счастливы. Эта победа дает нам дополнительную мотивацию в конце сезона.

Во время перерыва Индзаги сказал нам оставаться сконцентрированными. Мы знали, что первые десять минут второго тайма будут трудными, но мы хорошо держались, и нам удалось остановить «Ювентус».

Все новости
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Зума — о поражении от «Вест Бромвича»: «Это был просто не наш день»
Вчера, 12:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
22 марта в 06:24
это всё забивной Гайч !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 марта в 21:48
Причём победили заслуженно.
ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 20:20
Все задачи на сезон выполнены.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 20:09
И себе , и Интеру помогли. Гайч сразу вписался в состав и уже забивает, а у Вити нашего не играл, не подошел он нашему "четырежды лучшему" . Теперь Интеру полегче будет , главный конкурент отвалился . Да и Беневенто должны в себя еще больше поверить. Будем надеяться, что Гайч еще забьет несколько голов, а вот вернется ли в ЦСКА - это большой вопрос???
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 20:02
Надо было себе забить.
SHMEL258
SHMEL258
21 марта в 19:42
Молодцы, похвальное стремление к победе, не оглядываясь на регалии соперника.
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 19:41
Молодцы,что скажешь!
Вoлхв
Вoлхв
21 марта в 19:32
Ну все...если Интер не будет "дурить" то можно их поздравлять!!!!
d_fincher
d_fincher
21 марта в 19:31
С таким тренером как Пирло могли бы и поверить.
shlomo
shlomo
21 марта в 19:29
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!....все ханасики Юве пришел и ......с ними!...называется до звездились !!!!!
beefs
beefs
21 марта в 19:24
молодцы, лишили Юве золота, поздравляем...
Ozabot
Ozabot
21 марта в 19:24
«Ювентус» переиграл сам себя по-сути ))) Наверное ночь с пятницы по воскресенье провели в кабаке.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100