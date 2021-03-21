Нападающий «Беневенто»: «Мы не верили, что можем обыграть „Ювентус“»

Нападающий «Беневенто» поделился эмоциями после гостевой победы над «Ювентусом» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

Возможно, мы даже не верили, что можем обыграть «Ювентус». Это был поворотный момент для нас, мы все знаем «Ювентус» и насколько он силён, и мы очень счастливы. Эта победа дает нам дополнительную мотивацию в конце сезона.

Во время перерыва Индзаги сказал нам оставаться сконцентрированными. Мы знали, что первые десять минут второго тайма будут трудными, но мы хорошо держались, и нам удалось остановить «Ювентус».