Агент заявил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Агент бывшего нападающего ЦСКА прокомментировал возможное возвращение футболиста в московский клуб.

Я видел в СМИ , что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещё я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят — они долгие годы играли вместе с Вагнером.