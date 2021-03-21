Агент заявил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава прокомментировал возможное возвращение футболиста в московский клуб.
Я видел в СМИ, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещё я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят — они долгие годы играли вместе с Вагнером.
Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания.
Речь о желании агента, а не самого Вагнера.
Может бразилец карьеру завершать собирается в Казахстане, а его всё сватают куда-то 😄
Речь о желании агента, а не самого Вагнера.
Может бразилец карьеру завершать собирается в Казахстане, а его всё сватают куда-то 😄
Время отделит котлеты от мух, но нездоровая информационная возня оказывает негативное влияние... Раньше такого не было...
Время отделит котлеты от мух, но нездоровая информационная возня оказывает негативное влияние... Раньше такого не было...