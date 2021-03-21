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Агент заявил о желании Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

21 марта 2021, 14:54

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава прокомментировал возможное возвращение футболиста в московский клуб.

Я видел в СМИ, что Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещё я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Красич и Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят — они долгие годы играли вместе с Вагнером.

Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания.

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prypzy6mkjaq
prypzy6mkjaq
23 марта в 11:42
А Я ПРЕКРАСНО ПОМНЮ КОГДА ЛАВ КАК МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК ПЛАКАЛ У ГАЗЗАЕВА, ЧТОТЕМУ ПЛОХО В ЦСКА И ОН ХОЧЕТ ПОЕХАТЬ ДОМОЙ В БРАЗИЛИЮ К ОБЕЗЬЯНАМ! ЭТО БЫЛА ЦЕЛАЯ ЭПОПЕЯ КАК ЛАВА ГАЗЗАЕВ УГОВАРИЛ ОСТАТЬСЯ И НАЧАТЬ ТО НАКОНЕЦ ИГРАТЬ ЗА ЦСКА! НО ТЕПЕРЬ ОН ГЕРОЙ И ХОЧЕТ В ЦСКА? ТОЛЬКО КЕМ? МАЛЬЧИКОМ ДЛЯ ПОДАЧИ МЯЧЕЙ?
shur
shur
21 марта в 22:26
...ух любимчик Спартака вернётся!!!
blitz
blitz
21 марта в 21:22
Было бы хорошо если бы Ваня вернулся и завершил карьеру в ЦСКА.
pomor45
pomor45
21 марта в 20:34
ЦСКА превращают в футбольный пансионат.
ЧиП
ЧиП
21 марта в 20:08
Под лозунгами любви к клубу стоит банальное желание пристроить своего клиента и срубить бабло
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
21 марта в 18:28
Давайте ребята, побегайте с молодыми спартачами, интересно на сколько вас хватит) ну а так, милости просим)
Союзник противников
Союзник противников ответ particular (раскрыть)
21 марта в 18:21
Усё "Юность Максима".
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
21 марта в 18:21
ПФК "Пенсионер с золотым отливом".
Союзник противников
Союзник противников
21 марта в 18:19
А в тексте речь идёт о желании агента,а не Вагнера.
makkie
makkie
21 марта в 18:06
Заголовок статьи не соответствует словам агента.
Речь о желании агента, а не самого Вагнера.
Может бразилец карьеру завершать собирается в Казахстане, а его всё сватают куда-то 😄
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 17:51
Надо всех армейцев собрать под одну крышу!
asraeil
asraeil ответ swed27 (раскрыть)
21 марта в 17:22
Да тут блин такая ситуёвина, что борозда бороздой, а нужно уже хорошо пахать...:)))
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 16:50
Поздно пить боржоми... Надеюсь армейцы избегут этой ошибки.
particular
particular
21 марта в 16:38, ред.
Закрытость клубной информации, шаткие позиции ГВМ, неутешительные результаты и многое другое, породили множество слухов, вбросов и толкований...
Время отделит котлеты от мух, но нездоровая информационная возня оказывает негативное влияние... Раньше такого не было...
Сергей Зz
Сергей Зz
21 марта в 16:22
Надо ещё вернуть Игнашевича, берёз, Гусева, карвальо ...
ДСА
ДСА
21 марта в 16:14
Это уже вряд ли возможно.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
21 марта в 15:57
ПУШКА !!!!!👍👍👍😂😂😂
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 марта в 15:53
А можно еще попробовать этот могучий организм вернуть:
Сантус
Сантус
21 марта в 15:52
А ЦСКА переименуют в Однокласники?
LOpp
LOpp
21 марта в 15:51
Судя по тексту, вернутся в цска хочет не Вагнер, а его агент.
d_fincher
d_fincher
21 марта в 15:50
Перевод: я агент Лава и хочу вам его продать за большие бабки.
димон 37
димон 37
21 марта в 15:47
Думбие уже полтос
Медив
Медив
21 марта в 15:38
Березки тоже подтянутся?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
21 марта в 15:38
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    21 марта в 15:37
    да, давайте вернем всех пенсионеров, вчерашний день
    ermak6848
    ermak6848
    21 марта в 15:34
    Пустая трата времени.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 марта в 15:29
    Вагнер уже старый для ЦСКА но он гораздо действующих нападающих.
    swed27
    swed27 ответ asraeil (раскрыть)
    21 марта в 15:17
    Старый конь бразды не испортит
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    21 марта в 15:16
    Старина Вагнер до сих пор в неплохой форме.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 марта в 15:15
    уж лучше думбию)))при всём уважении к ване))
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