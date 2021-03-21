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Капелло: «Конте и Гасперини – лучшие тренеры в Италии»

21 марта 2021, 16:22

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло порассуждал о лучших специалистах в Италии, а также назвал победителя нынешнего сезона Серии А.

Кто лучшие тренеры в Италии? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в определенный футбол. Гасп — единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится Готти. Он не выпендривается, делает простые вещи и уважает состав, который у него есть.

«Интер» уже выиграл Скудетто. Они выиграли его, когда «Милан» проиграл «Специи».

Накануне Гасперини был признан лучшим тренером сезона-2019/20 в Серии А.

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Ozabot
Ozabot
22 марта в 10:55
Я бы Пиоли включил в список. Он строит игру с нуля с новой командой, сплошь состоящей из молодежи, а из звезд у него только Златан, который чаще травмирован, чем в строю. В гостевых матчах «Милан» вообще никого не чует. Ну, и показатели более чем отличные для самой молодой команды Европы. Еще нет стабильности, но для того, что имеется, таких результатов от «Милана» никто не ожидал в начале сезона.

В то же время у Конте самая дорогая и самая опытная команда в Италии. Думаю, мало какой тренер бы набедокурил в таких условиях. По плану «Интер» должен был блистать в ЛЧ, но мы все знаем, чем это закончилось. Для сравнения, даже неопытный Пирло вывел «Ювентус» из группы.

У Гасперини игра налажена уже давно, тем не менее, он так и не добился за годы работы стабильности, позволяющей бороться за чемпионский титул. «Аталанта» как была харизматичной бандой головорезов, так ей и осталась, даже кандидатом в чемпионы ее никто не называет. Команда не прогрессирует, чемпионский менталитет так и не сформировался.

По сравнению с Гасперини, даже показатели «Ромы» Фонсеки более стабильны. Тот проиграл всем в топе, но в то же время не теряет очки с теми, кто ниже в таблице.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
21 марта в 22:16
Давай подождем до конца сезона, там все и узнаем. Ну мнение, по поводу кто лучший тренер, у каждого свое.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 21:58
Ну по сравнению с прошлыми сезонами значительный прогресс, скамейка коротка и дистанцию не осилили
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
21 марта в 21:26
Может оно и так, но Милан катится вниз и попадет ли в ЛЧ - это вопрос???
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 марта в 20:13
Милан так то тоже не имеет звёзд и покупки к них скромные последнее время
Ибру не стал бы считать звездой все таки 39
И Донарум вратарь
DXTK
DXTK
21 марта в 20:09
лучший Пирло......утопил старуху в сливном бочке..................
SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 18:00
По сравнению с прорывом Пиоли? Конте особо хорош был в еврокубках, да и Гасперини.... Будет ли на следующий сезон в еврокубках с Аталантой?
Djebrael
Djebrael
21 марта в 17:25
Ну он то может порассуждать о тренерах...:))))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 17:05
Так оно и есть на данный момент. Интер безоговорочно лидирует, показывая вполне чемпионскую игру. Аталанта же не имея в составе больших звезд второй сезон радует болельщиков, хотя и прошлогоднего блеска пока нет. Оба тренера проделали огромную работу , потому и находятся наверху. Чемпионат еще не закончен, но ,думаю, что вряд ли кто то из этих двух развалится.
Всем здоровья.
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
21 марта в 16:45
К слову даже Пиоли показывает лучше результаты, чем Гасперини.
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
21 марта в 16:45
По Гасперини не согласен. У него команда вполне могла бы и за титул побороться, но он не тянет, как тренер.
STVA 1
STVA 1
21 марта в 16:41
А Кокорин звезда!)))
Ironigor
Ironigor
21 марта в 16:27, ред.
Очень даже можетбыть !!!
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