Капелло: «Конте и Гасперини – лучшие тренеры в Италии»

Знаменитый итальянский тренер порассуждал о лучших специалистах в Италии, а также назвал победителя нынешнего сезона Серии А.

Кто лучшие тренеры в Италии? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в определенный футбол. Гасп — единственный человек с европейским менталитетом.

Мне также нравится Готти. Он не выпендривается, делает простые вещи и уважает состав, который у него есть.

«Интер» уже выиграл Скудетто. Они выиграли его, когда «Милан» проиграл «Специи».