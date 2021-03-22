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Поражение «Ювентуса» и волевая победа «Милана». Итоги 28-го тура Серии А

22 марта 2021, 00:43

Закончились все матчи 28-го тура Серии А.

«Парма» — «Дженоа» 1:2
Голы: Пелле Грациано 16 — Скамакка Джанлука 50, Скамакка Джанлука 69

«Кротоне» — «Болонья» 2:3
Голы: Мессиас Жуниор 32, Нванкво Симеон 40 (пенальти) — Сумаоро Адама 62, Шутен Йерди 70, Ольсен Андреас 84

«Специа» — «Кальяри» 2:1
Голы: Пикколи Роберто 49, Маджоре Джулио 80 — Перейро Гастон 83

«Верона» — «Аталанта» 0:2
Голы: Малиновский Руслан 33 (пенальти), Сапата Дуван 42

«Ювентус» — «Беневенто» 0:1
Гол: Гайч Адольфо 69

«Удинезе» — «Лацио» 0:1
Гол: Марушич Адам 37

«Сампдория» — «Торино» 1:0
Гол: Кандрева Антонио 25

«Фиорентина» — «Милан» 2:3
Голы: Пульгар Эрик 17, Рибери Франк 51 — Ибрагимович Златан 9, Диас Браим 57, Чалханоглу Хакан 72

«Рома» — «Наполи» 0:2
Голы: Мертенс Дрис 27, Мертенс Дрис 34

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
22 марта в 10:59
Наполи нельзя проигрывать, а то весьма вероятно слушать гимн ЛЕ в следующем сезоне. И то не факт)
Шуnя771
Шуnя771
22 марта в 09:14
Что то непонятное с Юве творится.
Ozabot
Ozabot ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 марта в 09:08
Это скорее не Гайч, а идеальный ассист Артура )))
Ozabot
Ozabot
22 марта в 09:05
Перенесенная игра «Наполи» и «Ювентус», возможно и станет решающей в вопросе путевки в ЛЧ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 07:00
Болел за Милан! Гайч молодца!
112910415
112910415
22 марта в 06:37
Ювентус сдаёт полномочия
ОПС
ОПС
22 марта в 05:29
Ну, Ювентус, просто слов нет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 марта в 04:31
А вот это уже плохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 02:33
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 марта в 00:59
    Очередная потеря Ювентусом трех очков , еще больше приблизила Интер к долгожданному чемпионству. Есть конечно еще с десяток игр , а точнее - одиннадцать, но маловероятно , что Интер расслабится. Конте очень опытный тренер и вальяжности никому из игроков не позволит. Да и сами игроки все понимают, такой шанс - сместить Ювентус с трона упускать нельзя.
    А вот за места в ЛЧ предстоит упорнейшая борьба.
    Ждем продолжения после паузы на сборные.
    Всем здоровья.
    1bear
    1bear
    22 марта в 00:47
    Юве опять неприятно удивил.
    кто-то опять на ставках "поднялся"
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