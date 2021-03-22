Поражение «Ювентуса» и волевая победа «Милана». Итоги 28-го тура Серии А

Закончились все матчи 28-го тура Серии А.
«Парма» — «Дженоа» 1:2
Голы: Пелле Грациано 16 — Скамакка Джанлука 50, Скамакка Джанлука 69
«Кротоне» — «Болонья» 2:3
Голы: Мессиас Жуниор 32, Нванкво Симеон 40 (пенальти) — Сумаоро Адама 62, Шутен Йерди 70, Ольсен Андреас 84
«Специа» — «Кальяри» 2:1
Голы: Пикколи Роберто 49, Маджоре Джулио 80 — Перейро Гастон 83
«Верона» — «Аталанта» 0:2
Голы: Малиновский Руслан 33 (пенальти), Сапата Дуван 42
«Ювентус» — «Беневенто» 0:1
Гол: Гайч Адольфо 69
«Удинезе» — «Лацио» 0:1
Гол: Марушич Адам 37
«Сампдория» — «Торино» 1:0
Гол: Кандрева Антонио 25
«Фиорентина» — «Милан» 2:3
Голы: Пульгар Эрик 17, Рибери Франк 51 — Ибрагимович Златан 9, Диас Браим 57, Чалханоглу Хакан 72
«Рома» — «Наполи» 0:2
Голы: Мертенс Дрис 27, Мертенс Дрис 34
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
А вот за места в ЛЧ предстоит упорнейшая борьба.
Ждем продолжения после паузы на сборные.
Всем здоровья.
А вот за места в ЛЧ предстоит упорнейшая борьба.
Ждем продолжения после паузы на сборные.
Всем здоровья.