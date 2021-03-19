Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

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19 марта 2021, 01:07

Завершились все матчи второго круга 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого стали известны все четвертьфиналисты турнира. Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу 19 марта. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля.

«Динамо» Зг — «Тоттенхэм» 3:0

Голы: Оршич Мислав 62, Оршич Мислав 83, Оршич Мислав 106

Выход в 1/4: «Динамо» Загреб

«Шахтёр» — «Рома» 1:2

Голы: Мораес Жуниор 59 — Майораль Борха 48, Майораль Борха 72

Выход в 1/4: «Рома»

«Арсенал» — «Олимпиакос» 0:1

Гол: Эль-Араби Юссеф 51

Выход в 1/4: «Арсенал»

«Мольде» — «Гранада» 2:1

Голы: Вальехо Хесус 29 (автогол), Хестад Эйрик 90 (пенальти) — Сольдадо Роберто 72

Выход в 1/4: «Гранада»

«Янг Бойз» — «Аякс» 0:2

Голы: Нерес Давид 21, Тадич Душан 49 (пенальти)

Выход в 1/4: «Аякс»

«Вильярреал» — «Динамо» 2:0

Голы: Морено Жерар 13, Морено Жерар 36

Выход в 1/4: «Вильярреал»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» 0:1

Гол: Погба Поль 49

Выход в 1/4: «Манчестер Юнайтед»

«Рейнджерс» — «Славия» 0:2

Голы: Олайинка Петер 14, Станчу Николае 74

Выход в 1/4: «Славия»