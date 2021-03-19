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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

19 марта 2021, 01:07

Завершились все матчи второго круга 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого стали известны все четвертьфиналисты турнира. Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу 19 марта. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля.

«Динамо» Зг — «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Оршич Мислав 62, Оршич Мислав 83, Оршич Мислав 106

Выход в 1/4: «Динамо» Загреб

«Шахтёр» — «Рома» 1:2
Голы: Мораес Жуниор 59 — Майораль Борха 48, Майораль Борха 72

Выход в 1/4: «Рома»

«Арсенал» — «Олимпиакос» 0:1
Гол: Эль-Араби Юссеф 51

Выход в 1/4: «Арсенал»

«Мольде» — «Гранада» 2:1
Голы: Вальехо Хесус 29 (автогол), Хестад Эйрик 90 (пенальти) — Сольдадо Роберто 72

Выход в 1/4: «Гранада»

«Янг Бойз» — «Аякс» 0:2
Голы: Нерес Давид 21, Тадич Душан 49 (пенальти)

Выход в 1/4: «Аякс»

«Вильярреал» — «Динамо» 2:0
Голы: Морено Жерар 13, Морено Жерар 36

Выход в 1/4: «Вильярреал»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» 0:1
Гол: Погба Поль 49

Выход в 1/4: «Манчестер Юнайтед»

«Рейнджерс» — «Славия» 0:2
Голы: Олайинка Петер 14, Станчу Николае 74

Выход в 1/4: «Славия»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 11:59
Итги лишний раз доказывают - мяч круглый, поле зелёное....)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 11:05
Славия-Динамо будет убойная пара. Но эти команды нагреют для фаворитов...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 марта в 10:15
Вот вам и Динамо Загреб, уже в 1/4 финала.
DXTK
DXTK
19 марта в 09:44
от Тоттенхэма я такого дерма не ожидал........ но Загреб прошел заслужено. надеюсь на Арсенал они попадут.........
Baggio R.
Baggio R. ответ allemz (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта в 08:44
Вот только Lech - польское пиво
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 марта в 08:14
Надеюсь хоть в этот раз повезет в жеребьевкой. Минус Милан и Тоттенхэм это хорошо, но надеюсь Динамо З нам не выпадет. Рому тоже не хочется как и Арсенал.
Roman73
Roman73
19 марта в 08:12
Лига Европы ? - Оршич !!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 марта в 08:00
Полностью согласен, Славию и Загреб я точно не рассчитывал увидеть на такой стадии.
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 07:04
Многое зависит от жребия.
ABir
ABir
19 марта в 06:14
Из 8 участников 1/4 , как минимум 3 команды весьма неожиданно там оказались тем большее уважение заслуживают их игроки и тренерские штабы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 марта в 05:54
У МЮ есть шанс взять этот трофей.
Dima salev
Dima salev
19 марта в 03:34
М.Ю может проиграть слабый команде. М.Ю не сможет играть слабый командой
Байкал-38.
Байкал-38.
19 марта в 02:03
А Дзюба мог бы спасти Тоттенхэм!
Comentarios
Comentarios
19 марта в 01:56
Аякс, МЮ, Арсенал. Примерно равны по силам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 марта в 01:40
"Краснодар" и ЦСКА оказывается уступили очень серьезной команде. Главная сенсация сегодняшнего дня - отыгрыш с двух мячей у "Тоттенхэма" от Динамо (Загреб), Лига Европы все таки дарит больше сюрпризов, чем Лига Чемпионов. "Славию" и Загреб в четвертьфинале мало кто ожидал увидеть. Жаль, что от наших команд подобные сюрпризы отсутствуют. Основным фаворитом Лиги Европы остается "Манчестер Юнайтед". Теперь ждем продолжения сюрпризов и веселухи от андердогов в четвертьфинале.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 марта в 01:21
Вышли не все, кого ждали
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 марта в 01:21
Тебе надо буков разорять тогда)))
Ironigor
Ironigor
19 марта в 01:11, ред.
Динамо Загреб и Славия , - Респект !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 01:10
Я так всё прогнозировал!
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