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«Боруссия» Дортмунд снова потеряла очки. Итоги 26-го тура Бундеслиги

21 марта 2021, 21:58

Закончились все матчи 26-го тура Бундеслиги.

«Арминия» — «РБ Лейпциг» 0:1
Гол: Забитцер Марсель 46

«Бавария» — «Штутгарт» 4:0
Голы: Левандовски Роберт 18, Гнабри Серж 22, Левандовски Роберт 23, Левандовски Роберт 39

«Айнтрахт» — «Унион» 5:2
Голы: Силва Андре 2, Андрих Роберт 35 (автогол), Костич Филип 39, Силва Андре 41, Чендлер Тимоти 90+2 — Крузе Макс 7, Крузе Макс 45+3

«Кёльн» — «Боруссия» 2:2
Голы: Дуда Ондрей 35 (пенальти), Якобс Исмаил 65 — Холанд Эрлинг 3, Холанд Эрлинг 90

«Вердер» — «Вольфсбург» 1:2
Голы: Мохвальд Кевин 45 — Саржент Джошуа 9 (автогол), Вегхорст Вут 42

«Шальке-04» — «Боруссия» 0:3
Голы: Штиндль Ларс 15, Лайнер Штефан 63, Эльведи Нико 72

«Хоффенхайм» — «Майнц» 1:2
Голы: Бебу Ихлас 39 — Глатцель Роберт 1, Кор Доминик 41

«Герта» — «Байер» 3:0
Голы: Зеефуик Дейвайсио 4, Кунья Матеус 26, Кордоба Джон 33

«Фрайбург» — «Аугсбург» 2:0
Голы: Саллай Роланд 51, Лиенхарт Филипп 79

«Боруссия» Дортмунд снова потеряла очки. Итоги 26-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 марта в 22:06
По сути дела борьбу за чемпионство "Баварии" может навязать РБ "Лейпциг", игравшей достаточно уверенно, но победившего одного из аутсайдером чемпионата с минимальным счетом. "Бавария" же с одним удаленным игроком буквально вынесла "Штутгарт", в течении пяти минут полностью уничтожив интригу в матче. Бороться с такой мощью за чемпионство - "Лейпцигу" не позавидуешь, если перед ними действительно стоит задача выиграть Чемпионат Германии.
beefs
beefs
21 марта в 22:05
дортмут сдался окончательно...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 марта в 22:02
Дортмунд и Байер играют в поддавки
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