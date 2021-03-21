«Боруссия» Дортмунд снова потеряла очки. Итоги 26-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 26-го тура Бундеслиги.
«Арминия» — «РБ Лейпциг» 0:1
Гол: Забитцер Марсель 46
«Бавария» — «Штутгарт» 4:0
Голы: Левандовски Роберт 18, Гнабри Серж 22, Левандовски Роберт 23, Левандовски Роберт 39
«Айнтрахт» — «Унион» 5:2
Голы: Силва Андре 2, Андрих Роберт 35 (автогол), Костич Филип 39, Силва Андре 41, Чендлер Тимоти 90+2 — Крузе Макс 7, Крузе Макс 45+3
«Кёльн» — «Боруссия» 2:2
Голы: Дуда Ондрей 35 (пенальти), Якобс Исмаил 65 — Холанд Эрлинг 3, Холанд Эрлинг 90
«Вердер» — «Вольфсбург» 1:2
Голы: Мохвальд Кевин 45 — Саржент Джошуа 9 (автогол), Вегхорст Вут 42
«Шальке-04» — «Боруссия» 0:3
Голы: Штиндль Ларс 15, Лайнер Штефан 63, Эльведи Нико 72
«Хоффенхайм» — «Майнц» 1:2
Голы: Бебу Ихлас 39 — Глатцель Роберт 1, Кор Доминик 41
«Герта» — «Байер» 3:0
Голы: Зеефуик Дейвайсио 4, Кунья Матеус 26, Кордоба Джон 33
«Фрайбург» — «Аугсбург» 2:0
Голы: Саллай Роланд 51, Лиенхарт Филипп 79
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.