Дерби Северного Лондона и очередная победа «Сити». Итоги 28-го тура АПЛ

Завершились все матчи 28-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» — «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Эдегор Мартин 44, Ляказетт Александр 64 (пенальти) — Ламела Эрик 33
«Фулхэм» — «Манчестер Сити» 0:3
Голы: Стоунз Джон 47, Жезус Габриэл 56, Агуэро Серхио 60 (пенальти)
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:1
Голы: Лассельс Джамаал 90+4 — Кларк Киран 86 (автогол)
«Лидс» — «Челси» 0:0
«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич» 1:0
Гол: Миливоевич Лука 37 (пенальти)
«Эвертон» — «Бернли» 1:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 32 — Вуд Крис 13, Макнил Дуайт 24
«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: Че Адамс 27 — Данк Льюис 16, Троссард Леандро 56
«Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 5:0
Голы: Ихеаначо Келечи 39, Перес Айосе 64, Ихеаначо Келечи 69, Ихеаначо Келечи 78, Ампаду Итан 80 (автогол)
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Доусон Крейг 53 (автогол)
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Жота Диого 45+
Всем здоровья.
Всем здоровья.