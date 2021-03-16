ГлавнаяНовости

Дерби Северного Лондона и очередная победа «Сити». Итоги 28-го тура АПЛ

сегодня, 01:13

Завершились все матчи 28-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» — «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Эдегор Мартин 44, Ляказетт Александр 64 (пенальти) — Ламела Эрик 33

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» 0:3
Голы: Стоунз Джон 47, Жезус Габриэл 56, Агуэро Серхио 60 (пенальти)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:1
Голы: Лассельс Джамаал 90+4 — Кларк Киран 86 (автогол)

«Лидс» — «Челси» 0:0

«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич» 1:0
Гол: Миливоевич Лука 37 (пенальти)

«Эвертон» — «Бернли» 1:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 32 — Вуд Крис 13, Макнил Дуайт 24

«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: Че Адамс 27 — Данк Льюис 16, Троссард Леандро 56

«Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 5:0
Голы: Ихеаначо Келечи 39, Перес Айосе 64, Ихеаначо Келечи 69, Ихеаначо Келечи 78, Ампаду Итан 80 (автогол)

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Доусон Крейг 53 (автогол)

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Жота Диого 45+

Все новости
«Атлетико» снова потерял очки. Итоги 27-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:57 Комментарии2
«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 29-го тура Лиги 1
Вчера, 01:04 Комментарии9
«Интер» увеличил отрыв от конкурентов. Итоги 27-го тура Серии А
Вчера, 00:46 Комментарии9
«Бавария» увеличила отрыв от конкурентов. Итоги 25-го тура Бундеслиги
14 марта Комментарии3
«Крылья Советов» продолжают лидировать. Итоги 30-го тура ФНЛ
14 марта Комментарии10
МЮ прервал беспроигрышную серию «Ман Сити». Итоги 27-го тура АПЛ
09 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:29
Очень трудно себе представить , что МС растеряет свое достаточно уже солидное преимущество. Борьба за чемпионство практически завершена. Только невероятный форс мажор может помешать МС завоевать чемпионский титул. А вот борьба за попадание в ЛЧ развернулась нешуточная , и тут вполне возможны различные варианты. Тут скорее всего борьба будет продолжаться до последнего тура. Ну хоть в этом есть интрига. Ждем очередного тура.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:23
МС практически чемпион.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100