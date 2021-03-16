«Атлетико» снова потерял очки. Итоги 27-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 27-го тура Ла Лиги.
«Леванте» — «Валенсия» 1:0
Гол: Марти Рохер 18
«Алавес» — «Кадис» 1:1
Голы: Хоселу 36 (пенальти) — Алекс 84 (пенальти)
«Реал» — «Эльче» 2:1
Голы: Бензема Карим 73, Бензема Карим 90+1 — Кальво Дани 61
«Осасуна» — «Вальядолид» 0:0
«Хетафе» — «Атлетико» 0:0
«Сельта» — «Атлетик» 0:0
«Гранада» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Санчес Герман 51
«Эйбар» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Энрих Серхио 55 — Гомес Мойзес 1, Бакка Карлос 34, Педраса Альфонсо 87
«Севилья» — «Бетис» 1:0
Гол: Эн-Несери Юссеф 27
«Барселона» — «Уэска» 4:1
Голы: Месси Лионель 13, Гризманн Антуан 35, Мингеса Оскар 53, Месси Лионель 90 — Мир Рафаэль 45+4 (пенальти)
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.