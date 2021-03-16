ГлавнаяНовости

«Атлетико» снова потерял очки. Итоги 27-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:57

Закончились все матчи 27-го тура Ла Лиги.

«Леванте» — «Валенсия» 1:0
Гол: Марти Рохер 18

«Алавес» — «Кадис» 1:1
Голы: Хоселу 36 (пенальти) — Алекс 84 (пенальти)

«Реал» — «Эльче» 2:1
Голы: Бензема Карим 73, Бензема Карим 90+1 — Кальво Дани 61

«Осасуна» — «Вальядолид» 0:0

«Хетафе» — «Атлетико» 0:0

«Сельта» — «Атлетик» 0:0

«Гранада» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Санчес Герман 51

«Эйбар» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Энрих Серхио 55 — Гомес Мойзес 1, Бакка Карлос 34, Педраса Альфонсо 87

«Севилья» — «Бетис» 1:0
Гол: Эн-Несери Юссеф 27

«Барселона» — «Уэска» 4:1
Голы: Месси Лионель 13, Гризманн Антуан 35, Мингеса Оскар 53, Месси Лионель 90 — Мир Рафаэль 45+4 (пенальти)

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Все новости
Дерби Северного Лондона и очередная победа «Сити». Итоги 28-го тура АПЛ
Сегодня, 01:13 Комментарии2
«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 29-го тура Лиги 1
Вчера, 01:04 Комментарии9
«Интер» увеличил отрыв от конкурентов. Итоги 27-го тура Серии А
Вчера, 00:46 Комментарии9
«Бавария» увеличила отрыв от конкурентов. Итоги 25-го тура Бундеслиги
14 марта Комментарии3
«Крылья Советов» продолжают лидировать. Итоги 30-го тура ФНЛ
14 марта Комментарии10
МЮ прервал беспроигрышную серию «Ман Сити». Итоги 27-го тура АПЛ
09 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:05
Атлетико, ахтунг! Акулы уже близко!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:59
Барселона догонят полосатиков
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100