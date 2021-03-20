«Спартак-2» пропустил 3 гола, «Торпедо» разгромили. Итоги 31-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 31-го тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» — «Велес» 1:1
Голы: Барков Дмитрий 90+2 — Елисеев Александр 84
«Томь» — «Факел» 0:3
Голы: Дмитриев Олег 13 (пенальти), Акбашев Роман 45+2, Брызгалов Сергей 84
«Енисей» — «Акрон» 0:1
Гол: Делькин Артем 9
«Оренбург» — «Краснодар-2» 1:0
Гол: Воробьёв Дмитрий 54
«Иртыш» — «Волгарь» 1:0
Гол: Магадиев Денис 12
«Спартак-2» — «Алания» 3:3
Голы: Игнатов Михаил 20, Роша Педро 41, Воропаев Артем 88 — Магомедов Бутта 49, Гурциев Батраз 60, Шавлохов Давид 78
«Динамо» — «Крылья Советов» 0:2
Голы: Голенков Егор 72, Сергеев Иван 85
«Чертаново» — «Шинник» 2:2
Голы: Молтенинов Илья 7, Молтенинов Илья 83 — Низамутдинов Эльдар 2, Козубаев Тамирлан 66
«Текстильщик» — «Нефтехимик» 0:1
Гол: Уридия Мераби 59
«Нижний Новгород» — «Торпедо» 4:1
Голы: Сапета Александр 2 (пенальти), Янсане Момо 12, Султонов Мухаммад 33, Султонов Мухаммад 80 — Прошкин Егор 39
«Чайка» — «Балтика» 0:1
Гол: Шаваев Алихан 27
Ждем финиша ФНЛ , а КС удачи.
Ждем финиша ФНЛ , а КС удачи.