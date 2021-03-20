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«Спартак-2» пропустил 3 гола, «Торпедо» разгромили. Итоги 31-го тура ФНЛ

20 марта 2021, 18:04

Завершились все матчи 31-го тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «Велес» 1:1
Голы: Барков Дмитрий 90+2 — Елисеев Александр 84

«Томь» — «Факел» 0:3
Голы: Дмитриев Олег 13 (пенальти), Акбашев Роман 45+2, Брызгалов Сергей 84

«Енисей» — «Акрон» 0:1
Гол: Делькин Артем 9

«Оренбург» — «Краснодар-2» 1:0
Гол: Воробьёв Дмитрий 54

«Иртыш» — «Волгарь» 1:0
Гол: Магадиев Денис 12

«Спартак-2» — «Алания» 3:3
Голы: Игнатов Михаил 20, Роша Педро 41, Воропаев Артем 88 — Магомедов Бутта 49, Гурциев Батраз 60, Шавлохов Давид 78

«Динамо» — «Крылья Советов» 0:2
Голы: Голенков Егор 72, Сергеев Иван 85

«Чертаново» — «Шинник» 2:2
Голы: Молтенинов Илья 7, Молтенинов Илья 83 — Низамутдинов Эльдар 2, Козубаев Тамирлан 66

«Текстильщик» — «Нефтехимик» 0:1
Гол: Уридия Мераби 59

«Нижний Новгород» — «Торпедо» 4:1
Голы: Сапета Александр 2 (пенальти), Янсане Момо 12, Султонов Мухаммад 33, Султонов Мухаммад 80 — Прошкин Егор 39

«Чайка» — «Балтика» 0:1
Гол: Шаваев Алихан 27

«Спартак-2» пропустил 3 гола, «Торпедо» разгромили. Итоги 31-го тура ФНЛ

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 20:51
О! Кто с наследством после ЧМ прут! Молодцы чё.
berda2003
berda2003
20 марта в 19:54
пора торпедо опять переименовывать в москву?
Little Caprice
Little Caprice
20 марта в 18:58
Это не ошибка, но не знаю, какой тег ставить. Ребят, просьба вам большая: когда выкладываете новости с итогами тура, прикрепляйте фото таблицы. А то вроде оповестили, но не понятно, к чему все эти результаты привели. Приходится скакать по страницам/сайтам и смотреть, что к чему. Спасибо.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 18:29
Алания 2:0 проигрывала в гостях после первого тайма , потом ещё удаление , но смогли сравнять ,а потом ещё вышли вперёд, ну в конце москвичи сравнили. Удачи в следующих играх, и остаться в четвёрке . А потом в стыках как бог даст!!! Всем добра!!!
ДСА
ДСА
20 марта в 18:23
Торпедо похоже сознательно не выходит в Премьер-Лигу.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 18:22
Надеюсь КС без проблем дойдут до путевки в РПЛ. Самара должна быть в высшем дивизионе. Команда с историй и негоже ей в ФНЛ прохлаждаться. Кто завоюет еще одну путевку прямую - это пока загадка. Жаль Торпедо, парни старались, а в итоге РПЛ руководству не по карману. Жаль игроков.
Ждем финиша ФНЛ , а КС удачи.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 марта в 18:15, ред.
Смотрел, Динамо (Брянск) держалось до 70-ой минуты, но видно, что КС могут в любую секунду могут прибавить. По качеству игры и подбору игроков по крайней мере второй восьмерке РПЛ соответствуют, команда управляемая, с Осинькиным точно удачно попали, не знаю что должно случиться, чтобы в РПЛ не прошли.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 марта в 18:09
Их было уже не остановить!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 18:07
КС прут, это радует!!!
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