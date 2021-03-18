Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Завершились все матчи второго круга 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все четвертьфиналисты турнира. Жеребьёвка 1/4 финала состоится 19 марта. Первые матчи пройдут 6-го и 7-го апреля. Ответные запланированы на 13-е и 14-е апреля.
«Ювентус» — «Порту» 3:2
Голы: Кьеза Федерико 49, Кьеза Федерико 63, Рабьо Адриен 117 — Оливейра Сержиу 19 (пенальти), Оливейра Сержиу 115
Выход в 1/4: «Порту»
«Боруссия» Д — «Севилья» 2:2
Голы: Холанд Эрлинг 35, Холанд Эрлинг 54 (пенальти) — Эн-Несери Юссеф 69 (пенальти), Эн-Несери Юссеф 90+6
Выход в 1/4: «Боруссия» Д
«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» 2:0
Голы: Салах Мохамед 70, Мане Садио 74
Выход в 1/4: «Ливерпуль»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона» 1:1
Голы: Мбаппе Килиан 31 (пенальти) — Месси Лионель 37
Выход в 1/4: «Пари Сен-Жермен»
«Манчестер Сити» — «Боруссия» М 2:0
Голы: Де Брюйне Кевин 12, Гюндоган Илкай 18
Выход в 1/4: «Манчестер Сити»
«Реал» — «Аталанта» 3:1
Голы: Бензема Карим 34, Рамос Серхио 60 (пенальти), Асенсио Марко 84 — Муриэль Луис 83
Выход в 1/4: «Реал»
«Бавария» — «Лацио» 2:1
Голы: Левандовски Роберт 33 (пенальти), Чупо-Мотинг Эрик 73 — Пароло Марко 82
Выход в 1/4: «Бавария»
«Челси» — «Атлетико» 2:0
Голы: Зиеш Хаким 34, Эмерсон 90+
Выход в 1/4: «Челси»