Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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18 марта 2021, 01:11

Завершились все матчи второго круга 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все четвертьфиналисты турнира. Жеребьёвка 1/4 финала состоится 19 марта. Первые матчи пройдут 6-го и 7-го апреля. Ответные запланированы на 13-е и 14-е апреля.

«Ювентус» — «Порту» 3:2

Голы: Кьеза Федерико 49, Кьеза Федерико 63, Рабьо Адриен 117 — Оливейра Сержиу 19 (пенальти), Оливейра Сержиу 115

Выход в 1/4: «Порту»

«Боруссия» Д — «Севилья» 2:2

Голы: Холанд Эрлинг 35, Холанд Эрлинг 54 (пенальти) — Эн-Несери Юссеф 69 (пенальти), Эн-Несери Юссеф 90+6

Выход в 1/4: «Боруссия» Д

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» 2:0

Голы: Салах Мохамед 70, Мане Садио 74

Выход в 1/4: «Ливерпуль»

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона» 1:1

Голы: Мбаппе Килиан 31 (пенальти) — Месси Лионель 37

Выход в 1/4: «Пари Сен-Жермен»

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М 2:0

Голы: Де Брюйне Кевин 12, Гюндоган Илкай 18

Выход в 1/4: «Манчестер Сити»

«Реал» — «Аталанта» 3:1

Голы: Бензема Карим 34, Рамос Серхио 60 (пенальти), Асенсио Марко 84 — Муриэль Луис 83

Выход в 1/4: «Реал»

«Бавария» — «Лацио» 2:1

Голы: Левандовски Роберт 33 (пенальти), Чупо-Мотинг Эрик 73 — Пароло Марко 82

Выход в 1/4: «Бавария»