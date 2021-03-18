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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

18 марта 2021, 01:11

Завершились все матчи второго круга 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все четвертьфиналисты турнира. Жеребьёвка 1/4 финала состоится 19 марта. Первые матчи пройдут 6-го и 7-го апреля. Ответные запланированы на 13-е и 14-е апреля.

«Ювентус» — «Порту» 3:2
Голы: Кьеза Федерико 49, Кьеза Федерико 63, Рабьо Адриен 117 — Оливейра Сержиу 19 (пенальти), Оливейра Сержиу 115
Выход в 1/4: «Порту»

«Боруссия» Д — «Севилья» 2:2
Голы: Холанд Эрлинг 35, Холанд Эрлинг 54 (пенальти) — Эн-Несери Юссеф 69 (пенальти), Эн-Несери Юссеф 90+6
Выход в 1/4: «Боруссия» Д

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» 2:0
Голы: Салах Мохамед 70, Мане Садио 74
Выход в 1/4: «Ливерпуль»

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона» 1:1
Голы: Мбаппе Килиан 31 (пенальти) — Месси Лионель 37
Выход в 1/4: «Пари Сен-Жермен»

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М 2:0
Голы: Де Брюйне Кевин 12, Гюндоган Илкай 18
Выход в 1/4: «Манчестер Сити»

«Реал» — «Аталанта» 3:1
Голы: Бензема Карим 34, Рамос Серхио 60 (пенальти), Асенсио Марко 84 — Муриэль Луис 83
Выход в 1/4: «Реал»

«Бавария» — «Лацио» 2:1
Голы: Левандовски Роберт 33 (пенальти), Чупо-Мотинг Эрик 73 — Пароло Марко 82
Выход в 1/4: «Бавария»

«Челси» — «Атлетико» 2:0
Голы: Зиеш Хаким 34, Эмерсон 90+
Выход в 1/4: «Челси»

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ bublikyo (раскрыть)
18 марта в 17:07
Ну то есть ты утверждаешь, что в твоей любимой команде играет футболист, который плевал на честь клуба, и разменял славу на деньги? То бишь участвовал в договорняке.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
18 марта в 16:43
Сильные продолжают, слабые смотрят по ТВ
Lexand
Lexand
18 марта в 14:02
Челси-Ливерпуль
Реал-Бавария
МанСити-Порту
ПСЖ-Боруссия
Александр Валяев
Александр Валяев
18 марта в 12:17
Пожалуй только порту оутсайдер, а остальные сплошь гранды
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ mortid (раскрыть)
18 марта в 12:06
Да
Мessi 10
Мessi 10
18 марта в 10:14
Реалу дадут Порту.
LOpp
LOpp
18 марта в 10:10
1/4 финала
Челси-Бавария
Реал-Боруссия
Манчестер Сити-ПСЖ
Ливерпуль- Порту

полуфинал
Бавария-Ливерпуль
Манчестер Сити-Зенит

финал
Бавария-Манчестер Сити
МанСити Win!
Шуnя771
Шуnя771
18 марта в 10:09
Жребий...)
Bom Bom
Bom Bom
18 марта в 09:53
Какие яркие будут афиши! Юве малину подпортил, конечно, но Порту по делу прошел.
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 09:47
Только "Порту" достаточно неожиданно попал в 1/4.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 09:28
Жеребьевка будет с сюрпризами.
Найманчик
Найманчик
18 марта в 09:17
Даешь Мс-Бавария!
Ironigor
Ironigor ответ Ravshan878 (раскрыть)
18 марта в 09:02
Сильно ты придумал , а если к ним добавить ещё и Тамбов ,то с меня Пиво 🍺три кружки!!!☝😜
Ravshan878
Ravshan878
18 марта в 08:43
Товарищи!!! Дамы и господа. Если из Russia ☝️Ростов, Краснодар, Рубин выйдет 1/8 финал в ЛЧ с меня ПЛОВ.🤭.Конечно коллегами Soccera.🤫)))
swed27
swed27
18 марта в 08:29
ждем жребия
Qatar Airways
Qatar Airways
18 марта в 08:17
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 марта в 07:07
Реал - Порту, ПСЖ - МС, Бавария - Ливерпуль, Челси - Боруссия
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
18 марта в 07:04
финал
Реал-Челси очень круто
Ali barca
Ali barca
18 марта в 06:50
Порту: Б Дортмунд
Ливер :ПСЖ
Ман сити :Реал
Бавария:Челси
ДСА
ДСА
18 марта в 06:41
Никто не хочет Баварию, все хотят Порту.
ABir
ABir
18 марта в 06:37
Неожиданность - только Порту вместо Ювентуса, а все остальные ожидаемо
bublikyo
bublikyo ответ Igo0rek (раскрыть)
18 марта в 06:35
Опять проплатите Варана?
abrek123
abrek123
18 марта в 06:34
Ман Сити с Реалом как всегда аутсайдеров купят ,Порту или Боррусия выпадет.Было бы прикольно если Порту с Боррусией сыграли между собой и обломали все надежды остальных клубов что сыграют с явными аутсайдера ЛЧ в 1/4...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ dzvinka (раскрыть)
18 марта в 06:32
Оплатил, как и травму салаха, ляпы кариуса
ОПС
ОПС
18 марта в 06:09
Ждем жеребьевки.
Igo0rek
Igo0rek
18 марта в 06:05
Хоть бы Реал попался в 1/4
mortid
mortid ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 марта в 05:00
Чтобы немцы раньше времени унизили Реал?
bublikyo
bublikyo
18 марта в 04:21
Хотелось бы с Челси сыграть в 1.4 ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 03:10
Всё очень логично..
da da da
da da da
18 марта в 02:11
хорошо что коэффициенты УЕФА потеряли актуальность для топ чемпианотов
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