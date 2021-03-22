ГлавнаяНовости

Ролан Гусев: «Будем надеяться, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов»

22 марта 2021, 18:48

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с должности главного тренера «армейцев».

Сложно сказать, нужно ли было оставлять Ганчаренко до конца сезона. Если руководство приняло такое решение, значит, они засомневались в нем. Итоговый результат покажет, правильный ли это был ход. Еще есть игры, в которых можно набирать очки и забираться в зону еврокубков. Шансов забраться на первое место уже нет.

У этой команды еще есть потенциал, команда достаточно молодая. Любое назначение нового тренера — это определенный риск. Никто не даст стопроцентной гарантии, что будет результат. Конечно, «армейцы» рискуют, и всё будет зависеть от результата.

Я об Ивице Оличе могу сказать только одно — он очень хороший человек и отличный футболист был. Как тренеру я могу пожелать ему только удачи, буду переживать за него. Я так же, как и все, не знаю, какой он как тренер. Будем наблюдать за ним. Когда-то же надо становиться главным тренером. Вот сейчас дали ему шанс. Может, и стоило Березуцкого попробовать, я был бы не против. Но тут решение за руководством, я же не нахожусь внутри клуба.

Сложно сказать, сможет ли ЦСКА попасть в Лигу чемпионов, как команда воспримет Олича. Может быть, будет всплеск эмоций, а может быть хуже. Тут не угадаешь. Но будем надеяться, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии4
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии6
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 марта в 23:21
Отговорки в пользу бедных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ blitz (раскрыть)
22 марта в 23:13
Ну в прошлый сезон он вылетел на последних минутах шестых матчей группы. А по раскладам мог и в ЛЧ выходить. Не повезло просто. Так что обос...сь только в этот сезон, как раз в КОВИД. Кста, в 1/4 нет итальянцев, немцев с англичанами тоже пощипали. Вирус делает поправку на ветер...
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 марта в 22:19
В в КОВИДные времена...? Зенит второй год подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Так что КОВИДные времена тут не причем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ blitz (раскрыть)
22 марта в 21:04
Ну уж ЦСКА-то давно прославился в ЛЧ, а теперь уже и в ЛЕ, своими четвёртыми местами да позорным рекордом легенды -43. Куда уж Зениту до него с одним очком в КОВИДные времена...
blitz
blitz ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 марта в 20:57
А зачем вам попадать в ЛЧ? Опять 1 очко набрать в группе?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
22 марта в 20:55
Будем надеяться что ЦСКА попадет в ЛЧ и выиграет кубок России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 марта в 20:45
Сейчас попадание в ЛЧ на грани фантастики.
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 20:39
Зачем? Лучше без амбиций строить команду,а пока ей это явно "не по чину".
oFANATo
oFANATo
22 марта в 20:29
Посмотрим как команда начнет играть при Оличе
И если по окончании сезона ЦСКА займет второе лигочемпионское место то скажут что сделали все верно
Николай Еремеев
Николай Еремеев
22 марта в 19:43, ред.
Вся разница между братьями и Оличем в том . что братья провели всю карьеру только в российском чемпионате . а Олич на высоком уровне провел после ЦСКА почти 10 лет еще в немецком чемпионате, да еще в лучших клубах , а там система тренировок можно сказать одна из лучших в мире !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 марта в 19:19
Вся надежда на главбуха!! На ум, честь и совесть нашей эпохи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 19:04
А зачем это нужно?
Beekeeper
Beekeeper
22 марта в 19:02, ред.
Ппц, ну вот какие березуцкие тренеры не смешите уж, и так смешно только от слова Березуцкий тренер, что они делать то будут? ребятам сказки рассказывать и шутки шутить? Это тоже самое что Жирика поставить президентом, всем будет еще хуже, зато поржем от души.
Cat01
Cat01
22 марта в 19:00
Будем верить в лучшее
beefs
beefs
22 марта в 18:58
надейся и жди...
Ironigor
Ironigor
22 марта в 18:57
Ах ,Надя наденька надюша !!! Всё на тебе и держится, Надежда !!!
asraeil
asraeil
22 марта в 18:48
Ну все правильно...надежда умрет после последнего тура
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100