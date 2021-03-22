Ролан Гусев: «Будем надеяться, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал отставку с должности главного тренера «армейцев».

Сложно сказать, нужно ли было оставлять Ганчаренко до конца сезона. Если руководство приняло такое решение, значит, они засомневались в нем. Итоговый результат покажет, правильный ли это был ход. Еще есть игры, в которых можно набирать очки и забираться в зону еврокубков. Шансов забраться на первое место уже нет.

У этой команды еще есть потенциал, команда достаточно молодая. Любое назначение нового тренера — это определенный риск. Никто не даст стопроцентной гарантии, что будет результат. Конечно, «армейцы» рискуют, и всё будет зависеть от результата.

Я об Ивице Оличе могу сказать только одно — он очень хороший человек и отличный футболист был. Как тренеру я могу пожелать ему только удачи, буду переживать за него. Я так же, как и все, не знаю, какой он как тренер. Будем наблюдать за ним. Когда-то же надо становиться главным тренером. Вот сейчас дали ему шанс. Может, и стоило Березуцкого попробовать, я был бы не против. Но тут решение за руководством, я же не нахожусь внутри клуба.